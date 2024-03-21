猶太人在二戰屠殺中獲得的同情　被以色列在加沙消費殆盡

爆發於去年10月的加沙衝突仍未結束。雖然包括聯合國在內的國際社會普遍譴責以色列濫用暴力，呼籲內塔尼亞胡政府停止濫殺無辜，但是以軍不僅在加沙持續狂轟濫炸，摧毀了加沙大部分民用建築和基礎設施，還持續封鎖圍困加沙，阻止糧食、藥品等救援物資進入。

因為加沙地域狹小，人口擁擠，又嚴重缺乏必要的基本生活物資，水、食品、藥品等進入都掌握在以色列政府軍手裏，長期圍困將加沙變成了人間煉獄，造成了空前嚴重的人道災難。

聯合國兒童基金會（UNICEF）17日表示，由於飽受以色列攻擊，加沙走廊已有超過1萬3000名孩童喪生；許多孩童更因嚴重的營養不良問題，「連哭的力氣都沒有」。

據路透社報導，UNICEF執行董事羅素（Catherine Russell）17日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）採訪時表示，「還有數以千計人受傷，我們甚至無法確定他們身處何地。他們可能被困在瓦礫堆下……在全球其他衝突中，我們幾乎沒見過這麼驚人的孩童死亡率。」

羅素說：「我曾探視那些嚴重貧血且營養不良的孩童，房裏寂靜無聲。因為那些孩子和嬰兒……連哭的力氣都沒有。」

聯合國糧食機構表示加沙地帶北部的「饑荒迫在眉睫」，那裏70%的人口可能將面臨災難性的飢餓，而衝突的進一步升級可能會把加沙地帶一半左右的人口推向饑荒的邊緣。

羅素表示，要讓運送援助物資的卡車進入加沙，必須面對「非常艱鉅的官僚挑戰」。

由於在戰爭中喪命的人數不斷攀升、加沙陷入饑荒危機，加上以色列被控阻撓援助物資進入加沙，國際社會對以色列的批評聲浪日益高漲，連素來在以巴衝突中支持以色列的西方國家民眾也轉而對飽受摧殘的巴勒斯坦人抱持同情，紛紛上街或在社交媒體抗議以軍血腥暴行。

2024年2月26日，美國空軍飛行員布殊內爾在以色列駐華盛頓大使館前自焚身亡翌日，人們在華盛頓出席悼念會。（Reuters）

上個月26日，一名25歲的美國空軍現役軍人布什內爾（Aaron Bushnell）在以色列駐美國大使館外自焚，因傷勢過重死亡，他的遺言中稱自己「不做種族滅絕的同謀」。

加沙人道災難引發的反彈連美國都不得不採取措施。拜登及沙利文、布林肯等白宮高官屢次警告以色列內塔尼亞胡政府收斂，並對在加沙實施暴力的若干以色列實體與個人實施制裁。

本月6日，南非也敦促國際法院「在為時已晚之前，現在就再次行動，盡其所能拯救加沙的巴勒斯坦人免遭種族滅絕式的飢餓」。

而早在去年底，南非就已經向海牙國際法院（International Court of Justice，ICJ）提出起訴，宣佈以色列在加沙地帶的行為違反了1948年《防止及懲治滅絕種族罪公約》，要求海牙國際法院頒佈措施，命令以色列停止在加沙地帶的軍事行動，「以防止對巴勒斯坦人民的權利造成進一步、嚴重和不可彌補的傷害」。

尤為諷刺的是，南非起訴以色列違反的《防止及懲治滅絕種族罪公約》，恰恰是在二戰猶太人大屠殺之後起草的，根據該條約，企圖全部或部分摧毀一個民族都是犯罪行為。以色列似乎完全忘記了猶太人當年是如何被集體屠殺，如今把加倍的殘忍施加到巴勒斯坦人頭上。

猶太人在二戰前後遭集體屠殺獲得的國際同情，因為以色列在本輪加沙衝突中慘無人道的大規模種族滅絕行為正迅速流失。