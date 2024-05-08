美國挺巴示威　哈佛MIT等校向學生發最後通牒　不撤離者將嚴懲

每年5月，美國各大高校陸續進入畢業季。為了儘快平息抗議聲浪，尚未舉辦畢業典禮的哈佛大學（Harvard University）和麻省理工學院（MIT），向親巴勒斯坦示威學生發出了最後通牒，要求他們離開抗議營地，否則將面臨停學或開除學籍等懲罰。



麻省理工學院校長科恩布魯斯要求示威學生在當地時間5月6日下午2時30分前離開校園營地，否則將面臨立即停學處分；若示威學生已受到學校紀律委員會處分，校方將加強懲處力度。

雖然大部份的抗議者一度配合校方要求清場，但在6日晚，數百名學生拆毀警方設置的路障，並在校內重新聚集。

哈佛大學的抗議活動也未停息，但臨時校長加伯已向示威學生發出警告，稱若不結束示威就將面臨包括停學在內的後果。哈佛大學擬定於5月21日舉辦首場畢業典禮。

2024 年4月25日，無人機拍攝的景象顯示，美國哈佛大學的一個營地，學生們正在示威支持巴勒斯坦人。(Reuters)

儘管一些大學已在上周末順利舉辦畢業典禮，但哥倫比亞大學和南加州大學已決定取消全校畢業典禮，改由個別院校自行安排小型畢業儀式。

哥大校方以「未能找到能容納逾5萬學生和嘉賓的安全場地」為由，宣布取消原定5月15日舉辦的畢業典禮。但該決定引起學生不滿，一些學生在網上發起聯署要校方改變主意，截至星期一晚已有2300多個簽名。

白宮指出，總統拜登（Joe Biden）7日二度針對反猶主義發表演講，講述「2023年10月7日哈馬斯屠殺猶太人」，重申反猶主義在校園沒有立足之地的立場。

歐洲各地大學出現挺巴示威

除了美國，英國、荷蘭和比利時的大學也出現了挺巴示威。英國的牛津大學和劍橋大學的學生星期一在校園內紮營，部分營地還懸掛着黑白綠三色的巴勒斯坦旗幟。示威學生說，他們將與世界各地100所大學一起抗議以色列在加沙的戰爭。

荷蘭的阿姆斯特丹大學校園也出現數百名學生紮營抗議，要求校方和阿姆斯特丹自由大學停止與以色列的合作關係。不過當局星期二出動鎮暴警察進校驅散示威學生，期間還發生抗議者向警方發射煙火的衝突事件，最終有125人被捕。

2024年5月7日，荷蘭的阿姆斯特丹大學校園有數百名學生紮營抗議，要求校方和停止與以色列相關的合作關係。(Reuters)

比利時則有大約100名學生佔據了根特大學部分園地，示威者表明將持續抗議到5月8日。

本文獲《聯合早報》授權轉載

