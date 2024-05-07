美國挺巴示威　哥大取消畢業禮　保守派法官聯署抵制法學院畢業生

美國多間大學先後爆發支持巴勒斯坦示威，哥倫比亞大學（Columbia University）5月6日宣布取消原定15日舉行的全校畢業典禮，轉而舉辦規模較小的活動儀式。有13名保守派聯邦法官同日聯署，表明不會僱用哥倫比亞大學的法學院畢業生，以表達對示威的不滿。



路透社報道，哥大在聲明中表示，校方決定將畢業典禮活動的核心放在班級和校級儀式上，而不是原定於5月15日舉行的全校範圍儀式。

哥大表示，已與學生領袖協商如何處理畢業事宜，大部份儀式原定在大多數抗議活動發生的曼哈頓上城區校園舉行，惟將移至在該大學的主要體育場館舉行。

哥倫比亞大學（Columbia University）5月6日宣布取消原定15日舉行的全校畢業典禮。圖為2024年5月2日，美國紐約，警察和私人保安在哥倫比亞大學執勤。（Reuters）

報道指，13名由前總統特朗普（Donald Trump）任命的保守派聯邦法官6日聯署表示，他們不會僱用哥倫比亞大學的法學院學生或本科生。

他們在信中主張，哥大校園是「偏執的孵化器」，學校教授和管理人員都站在校園騷亂的前線，助長了反猶太主義和偏執的惡性蔓延。他們強調，參與校園騷亂的學生和教職員需承擔「嚴重後果」。

13名保守派聯邦法官稱，哥大校園是「偏執的孵化器」。圖為2024年3月30日，示威者在美國紐約哥倫比亞大學漢密爾頓堂內設置路障，繼續擴大示威規模。（Reuters）

聯邦法官每年都會聘請法律系畢業生擔任為期一年的律政書記，這些職位能為畢業生帶來有聲望的高薪法律工作。13名法官在信中稱，抵制將適用於2024年秋天進入哥大的學生。