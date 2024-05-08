習近平晤塞爾維亞總統　倡共同反對霸權主義和強權政治

中國國家主席習近平繼續國事訪問塞爾維亞，5月8日會晤塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić），他談到要共同反對霸權主義和強權政治，共同反對集團政治和陣營對抗。



根據中國外交部，習近平強調塞爾維亞是中國在中東歐地區的首個全面戰略夥伴，新形勢下，塞爾維亞成為首個和中國共同構建命運共同體的歐洲國家，充分體現中塞關係的戰略性、特殊性和高水平。

他稱雙方要通過構建新時代中塞命運共同體，不斷加深拓展高質量共建「一帶一路」和中國－中東歐國家合作，助力兩國各自現代化進程。

習近平2024年5月8日訪問塞爾維亞，與武契奇簽署雙邊文件（REUTERS）

習近平談到三點，包括第一是突出兩國關係的戰略性，把握雙邊關係大方向，中方支持塞爾維亞堅持獨立自主、走適合自身國情的發展道路，支持塞方維護國家主權和領土完整的努力，雙方要繼續堅定相互支持，加深戰略合作，維護好各自政治安全和根本利益。

第二是堅持兩國合作的務實性，為兩國人民謀福祉，中塞高質量共建「一帶一路」合作成效喜人，雙方要紮實推進交通和能源基礎設施等傳統領域合作，如期實現匈塞鐵路塞爾維亞段全線通車目標，共同營運好兩國合作大項目，打造更多「小而美」的民生項目，持續釋放積極經濟社會效益。中塞自由貿易協定將於今年7月1日生效，中塞高水平互相開放必將進入新階段。中方將繼續擴大進口塞爾維亞特色優質農產品，願在未來3年邀請300名塞爾維亞青少年赴華學習交流。歡迎塞方增開貝爾格萊德至上海直航航線，全面深化人文交流。

第三是發揚兩國關係的創新性，開辟新的合作前景，將創新合作打造成雙邊關係新的增長點，中方將在未來3年支持50名塞爾維亞青年科學家赴華開展科研交流訪問，願同塞方加強人工智能領域合作，促進全人類合理發展和應用人工智能。

他稱要共同反對霸權主義和強權政治，共同反對集團政治和陣營對抗，維護聯合國憲章宗旨和原則，踐行真正的多邊主義，促進國際公平正義。

中國國家主席習近平2024年5月8日在塞爾維亞（Serbia）首都貝爾格萊德（Belgrade）出席塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）舉行的歡迎儀式。（Reuters）

中國外交部指，武契奇對習近平表示最熱烈的歡迎，表示中國是塞爾維亞最真摯的朋友，他指塞爾維亞是個小國，但中國始終充份尊重塞爾維亞的主權和領土完整，為塞爾維亞經濟社會發展提供寶貴支持，又指習近平主席是偉大的世界領袖，在其堅強領導下，中國取得舉世矚目的成就。

武契奇表示中國的投資與合作極大地促進塞爾維亞的經濟社會發展，也提升塞人民的生活水平，特別是2016年以來，在習近平親自關心和支持下，河鋼斯梅戴雷沃鋼廠取得巨大經濟社會效應，不僅徹底改變了鋼廠的命運，也增強了民眾的信心和希望。

他指塞爾維亞的未來同中國緊密相連，塞方期待同中方密切各領域、各層級交流，加強在基礎設施、新能源、創新、人工智能、人文等各領域合作，積極推進高質量共建「一帶一路」，如期完成匈塞鐵路塞爾維亞段建設，歡迎更多中國企業來塞投資合作，期待開通兩國更多直航，以塞中自貿協定生效為契機，進一步擴大兩國經貿合作。

習近平到訪前夕，塞爾維亞首都貝爾格萊德（Belgrade）市內到處出現中國國旗（Reuters）

他指提升塞中全面戰略夥伴關係、構建新時代塞中命運共同體，必將成為塞中關係史上新的里程碑，塞方堅定支持並將積極參與習近平主席提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，同中方密切多邊戰略協作，共同反對霸權強權，維護聯合國憲章宗旨，捍衛國際公平正義。

會談後，兩國元首共同簽署《關於深化和提升中塞全面戰略夥伴關係、構建新時代中塞命運共同體的聯合聲明》，並共同見證交換共建「一帶一路」、綠色發展、數字經濟、電子商務、基礎設施、經濟技術、信息通訊、農食、媒體等領域多項雙邊合作文本。