澳洲再上調留學生簽證存款要求　最少要有近3萬澳元

澳洲再次提高學生簽證規定的存款最低要求，留學生必須出示近3萬澳元的存款證明才能獲得簽證。



澳洲政府星期三（5月8日）宣布，從5月10日起，申請學生簽證所需的存款額必須至少達到29,710澳元（約15.28萬港元）。這是澳洲在短短七個月內，第二次上調最低存款要求。

澳洲剛於去年10月，把申請學生簽證的最低存款要求從21,041澳元提高到24,505澳元。

2022年，澳洲解除冠病疫情期間的邊境限制，大量移民突然湧入，其中大部分是留學生。

國際學生教育長期以來是澳洲賴以創收的主要產業之一，2022年至2023年度的市場規模達364億澳元。但創紀錄的移民潮推高了澳洲的房租價格，使政府倍感壓力。

2023年底，澳洲內政部宣布改革移民簽證制度，計劃在未來兩年內將移民人數減半。

一系列新措施正在逐步生效，包括提高學生簽證的英語水平要求。政府也希望打擊一些不具資格的教育機構。

澳洲內政部長奧尼爾（Clare O'Neil）說，當局已經向34家教育機構發出警告信，因為它們在招生期間採取欺詐手段。如果指控屬實，這些機構的負責人可能面臨兩年監禁，並被禁止招生。

她強調，澳洲的國際教育領域不允許有不正當的教育機構存在，政府的行動將有助於剔除試圖破壞行業聲譽並剝削他人的不良分子。

本文獲《聯合早報》授權轉載

