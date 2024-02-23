澳洲內政部年中前公布畢業簽證新措施　港人安排料受影響

澳洲政府去年底宣布改革移民制度後，當地內政部2月22日的最新文件顯示，確認會在今年中前公布改革畢業簽證詳細內容，其中亦包括對香港特區及BNO護照持有人的影響。



澳洲SBS電台報道，澳洲政府去年宣布的改革移民制度中，將申請485類別（Class 485）畢業生工作簽證的年齡上限由現時的50歲，下調至35歲。不過當時的在澳港人團體指，現時就讀或將來赴澳的香港學生不受有關調整影響，詳情有今年初公布。

報道引述內政部《管理移民和公民計劃》的最新附錄文件中提到，485類別畢業生將最高年齡限制降低至35歲，指這款簽證將重新定位為可以為澳洲做出貢獻的早期職業專業人士的簽證。

文件亦指出，政府將會在今年中實施新措施，更多具體細節將會在實施前公布，而且特別提及詳情包括與香港特區及BNO持有人的安排。

另外文件同時列出多個不同簽證的數據，截至去年12月31日，國際學生簽證的申請數字為282,302宗，但當局的批出率則減少20%，是二十年來的最大變化。

文件提到，學生簽證批出率減少，反映申請品質下降，因此政府為了加強移民的完整性，以及打擊非真實和欺詐性簽證申請的增加問題而推出新措施。