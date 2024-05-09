美國教師不滿被炒　利用AI偽造校長種族主義錄音報復被捕

美國馬里蘭州（Maryland）一所高校教師利用人工智能（AI）偽造一段校長批評猶太人和黑人的錄音，導致校長面對種族主義和反猶指控，再次引發人們對AI的擔憂。



這段偽造錄音在今年1月開始流傳。派克斯維爾高中（Pikesville High School）的31歲體育教師達里恩（ Dazhon Darien）被指偽造校長艾斯沃特（Eric Eiswert）的聲音，以報復校長去年12月對達里恩可能濫用學校資金一事展開調查。事後，艾斯沃特遭到謾罵和威脅，達里恩則在上個月底被捕。

這段錄音傳開後，擁有近百萬粉絲的社運人士麥克森（DeRay McKesson）發文要求校方開除涉事校長，但錄音後來被證實是偽造的，麥克森為此坦言自己被愚弄。

代表校長的工會執行總監伯克（Billy Burke）說：「我對這些行為造成的傷害感到擔憂。」檢察官謝倫伯格也說，派克斯維爾事件突顯「讓法律跟上技術發展」的必要。

科羅拉多大學一名教授分析這段聲音，發現裏頭包含AI生成內容及人工編輯的痕跡。加州大學伯克利分校的數碼取證專家法里德也發現語音被篡改，由多段錄音拼接在一起。

法里德說：「只需一張照片就能把特定的人物放入片段中，而只需30秒的語音就能複製某人的聲音。」

他也說，目前受到威脅的對象不再只是名人，也包括高中校長和孩童等，任何人都可能輕易受到攻擊。「這項AI技術影響到經濟體系，乃至於整個國家。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

