Billie Eilish與Katy Perry逾200人聯署　促停用AI侵犯音樂人權利

Billie Eilish、Katy Perry等逾200名音樂界人士4月2日發表公開信，要求開發AI（人工智能）者、科企等停止利用AI侵犯音樂人的權利，並批評一些企業未經許可利用音樂人作品訓練AI模型的行為。



這封公開信由藝術家權利聯盟（Artist Rights Alliance，暫譯）發表，除了Billie Eilish、Katy Perry外，知名聯署者也包括Sam Smith、Norah Jones、Nicki Minaj、Bon Jovi主音Jon Bon Jovi、Diana Krall、Camila Cabello、Finneas、Elvis Costello等音樂人。

公開信呼籲AI開發人員、科技企業、平台和數碼音樂服務停止使用AI「侵犯和貶低人類藝術家的權利」，內容稱他們相信若然負責任地使用，AI有巨大潛能去推進人類創意，但不幸地一些平台與開發者利用AI破壞創意，剝削音樂人。

這封信批評有一些企業未經許可利用音樂人作品去訓練AI模型，然後利用AI創造的大量「聲音」和「圖像」取代人類藝術家的作品，從而減少大量向藝術家支付的版權稅。

公開信稱對於很多本來只能維持收支平衡的職業音樂人、藝術家和詞曲作者來說，這將是災難。