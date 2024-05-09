美國挺巴勒斯坦學運浪潮延燒　共和黨議員提案運示威學生到加沙

見美國高校反戰示威不斷，不少政客議員氣急敗壞，不僅試圖甩鍋所謂「外部勢力干涉」，還想將學生們遣送至加沙地帶。據美國霍士新聞報道，當地時間5月8日，多名美國共和黨籍眾議員提出一項法案，將把所有被定罪的示威學生運到加沙服刑至少半年。



本文獲《觀察者網》授權轉載 作者：齊倩



報道稱，該法案由共和黨眾議員奧格爾斯（Andy Ogles）以及韋伯（Randy Weber）和鄧肯（Jeff Duncan）一起提出。

法案文本沒有提到以色列或反以色列團體，但特別針對2023年10月7日本輪以巴衝突爆發後在高校校園「進行非法抗議，或者組織、參加和煽動紮營抗議」的群體。根據法案內容，這些學生一旦被逮捕和定罪，將被迫在加沙進行至少6個月的社區服務。

奧格爾斯受訪時告訴霍士新聞：「學生們逃課並騷擾其他學生，擾亂校園活動，包括全美各地的大學畢業典禮。我受夠了。這就是為什麼我提出立法，將自去年10月7日以來在美國大學校園進行非法活動的、任何被定罪的人送到加沙，完成至少六個月的社區服務。」

韋伯進一步威脅稱：「如果你支持一個恐怖組織，並參與校園裏的非法活動，你應該嘗嘗自己釀成的苦果。我敢打賭，這些『親哈馬斯的支持者』一天也堅持不了，但我們該給他們一個機會。」

2024 年4月25日，無人機拍攝的景象顯示，美國哈佛大學的一個營地，學生們正在示威支持巴勒斯坦人。(Reuters)

霍士新聞認為，上述法案是對全美高校反戰示威活動的回應，但未來能否在國會通過仍是未知數。首先，鑑於共和黨僅佔據微弱優勢，該法案在眾議院的勝算並不確定；即便法案在眾議院獲得通過，大概率也會在民主黨控制的參議院被無視。

報道稱，高校示威受到了幾乎所有共和黨人的反對，但仍有大批民主黨人予以強烈支持。其中，由奧卡西奧-科爾特斯、奧馬爾等四名女性眾議員組成的民主黨進步派「小分隊」多次現身示威現場，聲援抗議學生。

過去幾週，從哥倫比亞大學開始的大規模抗議活動迅速席捲全美高校，並蔓延至歐洲和澳大利亞等多國高校。截至目前，至少有30所美國高校爆發抗議示威活動，學生們效仿哥倫比亞大學，在校園內紮營，聲援巴勒斯坦人民、呼籲加沙停戰。

然而，隨着愈來愈多的學生加入反戰示威行列，美國警方和高校管理層「平息抗議」的手段也愈發強硬和粗暴。據美媒報道，截至5月2日，全美數十所高校已有超2000人被逮捕。