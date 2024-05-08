美國校園撐巴勒斯坦示威　哈佛發通牒迫學生撤離　教授聯署促對話

美國多間大學先後爆發支持巴勒斯坦示威，學生在校內紮營抗議，哈佛大學（Harvard University）和麻省理工學院（MIT）向示威者發最後通牒，要求他們離開抗議營地，否則面臨停學或開除學籍等懲罰。哈佛逾300名教授8日聯署，要求校方與和平示威的學生談判。



根據聯署的信件，教授去信哈佛臨時校長加伯（Alan Garber），要求校方與學生對話，「我們擔心大學尚未與學生會面，聽取他們的憂慮。 相反，學校不斷升級威脅採取懲罰式紀律處分，其嚴重程度是大學幾十年來從未見過的。」

麻省理工學院7日下午表示，由於發生的事件，目前正在處理數十宗臨時停學和移交紀律委員會的事件，指「正如我們之前所說，這些行動對於確保我們社區的安全是必要的。」

2024 年4月25日，無人機拍攝的景象顯示，美國哈佛大學的一個營地，學生們正在示威支持巴勒斯坦人。(Reuters)

哥倫比亞大學（Columbia University）5月6日宣布取消原定15日舉行的全校畢業典禮，轉而舉辦規模較小的活動儀式。有13名保守派聯邦法官同日聯署，表明不會僱用哥倫比亞大學的法學院畢業生，以表達對示威的不滿。

路透社報道，哥大在聲明中表示，校方決定將畢業典禮活動的核心放在班級和校級儀式上，而不是原定於5月15日舉行的全校範圍儀式。

哥大表示，已與學生領袖協商如何處理畢業事宜，大部份儀式原定在大多數抗議活動發生的曼哈頓上城區校園舉行，惟將移至在該大學的主要體育場館舉行。

哥倫比亞大學（Columbia University）5月6日宣布取消原定15日舉行的全校畢業典禮。圖為2024年5月2日，美國紐約，警察和私人保安在哥倫比亞大學執勤。（Reuters）

報道指，13名由前總統特朗普（Donald Trump）任命的保守派聯邦法官6日聯署表示，他們不會僱用哥倫比亞大學的法學院學生或本科生。

他們在信中主張，哥大校園是「偏執的孵化器」，學校教授和管理人員都站在校園騷亂的前線，助長了反猶太主義和偏執的惡性蔓延。他們強調，參與校園騷亂的學生和教職員需承擔「嚴重後果」。

13名保守派聯邦法官稱，哥大校園是「偏執的孵化器」。圖為2024年3月30日，示威者在美國紐約哥倫比亞大學漢密爾頓堂內設置路障，繼續擴大示威規模。（Reuters）

聯邦法官每年都會聘請法律系畢業生擔任為期一年的律政書記，這些職位能為畢業生帶來有聲望的高薪法律工作。13名法官在信中稱，抵制將適用於2024年秋天進入哥大的學生。