連聖經也違法？ 　美國眾議院推反猶法案恐無助大學示威潮

隨着支持巴勒斯坦示威、要求校方與以色列機構切斷關係的示威活動持續席捲美國高校，美國國會眾議院本月初通過《反猶主義意識法案》（Antisemitism Awareness Act），首次將反猶主義寫入聯邦法律，試圖打擊大學校園內的反猶太主義言論，卻引發了一些保守派共和黨人對其定義廣泛的抨擊，認為聖經中猶太人殺死耶穌的說法也會被視為反猶太主義。



國會於5月1日通過的這項法案，要求教育部在執行反歧視法時引用國際大屠殺紀念聯盟（International Holocaust Remembrance Alliance，IHRA）就反猶太主義的現行定義：「反猶太主義是可以表現為對猶太人的仇恨的某種看法。反猶太主義的言辭和肢體行為都是針對猶太人或非猶太人個人和/或其財產、猶太社區機構和宗教設施。」

一旦該法案正式通過，在聯邦法律下，將以色列國的存在視為「一種種族主義行為」、對以色列採用雙重標準（即「對任何其他民主國家都沒有施加的期望或要求」）、或「將當代以色列政策與納粹政策相比較 」的言論或行為都可能被視為違反民事法律。而大學如果沒有就違反這些政策的學生進行懲罰，則可能無法獲得聯邦政府資金。

美國大學挺巴示威：2024年4月27日，美國加州洛杉磯，南加州大學的示威者再度紥營抗議，大批媒體在場採訪。（REUTERS）

該法案以320票贊成、91票反對的表決結果獲得通過。據美媒報導，法案在參議院遇到來自兩黨派的阻礙，沒有如支持者所希望的快速通過立法。批評者認為，該法案一旦簽署成為法律，就會扼殺受美國憲法保護的言論自由，而且反猶太主義的定義過於寬泛，並指出該定義包括「聲稱以色列國的存在是種族主義行為」 。目前不清楚參院何時會對其進行投票。

自4月中旬美國哥倫比亞大學的扎營示威活動遭到警方驅散以來，聲援巴勒斯坦、呼籲高校與以色列相關機構切斷關係的示威活動進一步擴大，美國各地的大學捲入激烈的反戰示威、不少學校爆發學生與警方之間的衝突。當中，也有激進的示威者發表反猶言論。

混亂局面讓示威活動成了大選之前共和黨人樂於談論的議題之一。不少議員亦到訪進行示威的高校發表演講、或向媒體發表評論，強化該黨對高校的精英主義、自由主義的抨擊。在示威爆發僅三個星期左右，以共和黨人為主的眾議院迅速通過此次打擊反猶主義的聯邦法案。

明尼蘇達州（Minnesota）共和黨眾議員埃默（Tom Emmer）形容：「支持恐怖主義的反猶主義分子正在掌控這些精英大學」。該法案的主要發起人、共和黨眾議員勞勒（Michael Lawler）說：「我們必須為教育部提供工具，使其能夠追究拒絕解決校園反猶太主義問題的大學管理人員的責任。」

2024年5月8日，美國總統拜登（Joe Biden）和眾議院議長約翰遜（Mike Johnson，右）出席在國會山莊舉行的猶太大屠殺紀念日活動。（Reuters）

眾議院共和黨人推出這項法案，目的是作為他們譴責在全國各地大學校園激增的親巴勒斯坦抗議活動，並向民主黨人施加政治壓力，他們指責民主黨人為了取悅他們的自由派而容忍反猶太主義。眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）和其他共和黨領導人試圖利用校園騷亂來團結共和黨。 並進一步離間民主黨，民主黨在加沙戰爭問題上嚴重分歧。

「眾議院剛把《聖經》的部分內容定為非法？」

然而，由於法案對「反猶主義」的定義十分廣闊且空泛，該法案也引發許多爭議。例如，根據這項法案，在全美各地的學生示威活動中，隨處可見的寫有 「革命」（intifada，又譯為「起義」）二字的標語預計將變得違法。這是因為在以巴衝突的歷史語境中，該詞語一般用來號召以暴力和武裝抵抗以色列政權，包括對平民使用暴力和對猶太人進行種族滅絕，因而會在新法案下被視為反猶。

此外，根據IHRA提出的11個反猶主義的案例，「否認猶太人的自決權」的說法相當於聲稱「以色列國的存在是種族主義行為」，因此被視為反猶；「猶太人殺死耶穌」的主張更是 「典型的反猶太主義」案例之一。後者成了法案通過後引起爭議的問題之一，共和黨內的許多保守派的反應尤其激烈，他們聲稱，按此邏輯，指出是猶太人殺死耶穌的聖經也會變得違法了。

不少人憂慮，新法的定義恐將聖經新約的部分或也會變得違法。(Getty)

國際性猶太人非政府組織反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）認為，猶太人殺害耶穌的說法是一個反猶太主義神話，多個世紀以來一直被用來為針對猶太人的暴力行為辯護。

天主教會早在1965年的一份重要文件中，經已否定了猶太人對耶穌之死負責的觀點。天主教榮休教宗本篤十六世（Benedict XVI）在2011年出版的一本書中亦詳細解讀了為什麼《新約》中猶太人出賣並殺害耶穌的敘述所指的並非猶太人群體。但對《新約》文本的字面理解還是釀成了對猶太人根深蒂固的仇恨和敵意，給數百年猶太人被迫害的命運埋下了禍根。時至今日，宗教保守派間仍有不少人持有這種觀點。

而此次法案的輿論風波中便有不少積極發聲的保守派共和黨人。極右翼眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）在社交媒體表示：「反猶太主義是錯誤的，但我今天不會投票支持《反猶太主義意識法案》（H.R. 6090），該法案可能會因為基督徒相信福音書中耶穌被猶太人交給希律王並被釘死在十字架上而被判反猶太主義罪。」知名保守派社會運動家科克（Charlie Kirk）在X上表達自己對法案的錯愕：「眾議院剛才是《聖經》的部分內容定為非法了嗎？」

2024年4月28日，美國哥倫比亞大學（Columbia University ）的親巴勒斯坦示威持續，猶太裔社區成員在大學外聲援。（Reuters）

只不過是短視的做法……

事實上，IHRA對反猶主義的定義本身就充滿爭議性。美國雖在2019年、前總統特朗普執政時期要求行政部門在執行《民權法案》時參考這一定義，但並未在聯邦法律中採用。一些中東專家和著名律師認為，該定義擴大了反猶太主義的定義，超越了對猶太人的仇恨的傳統含義，涵蓋了對包括以色列在內的猶太機構的所有批評。

眾議院此次照搬該定義、將其寫入《民權法案》第六章的影響力不可同日而語。非營利性機構中東研究協會在5月3日致美國參議員的一封信中表示，該法案「危及憲法保護的言論自由權以及該國高等教育機構的學術自由」。該組織憂慮，廣泛和模糊地定義反猶太主義將對學術界和公眾對國際事務和這個國家時事的討論產生寒蟬效應，即使是以色列學者或美國猶太學生和教師提出的對以色列政策的批評，也可能會被視為反猶太主義。

美國民主黨眾議員納德勒（Jerry Nadler）認為，上述法案的做法非常短視，並有違反猶太主義原作者的定義。他指出，國會其實有更好的辦法打擊反猶太主義，如去年拜登政府制定了一項全面的反猶太主義國家戰略，惟後來未有獲得更多的撥款來加強校園反猶太主義執法力度。

納德勒重申：「面對大學校園內外反猶太主義危險且令人不安的抬頭，我們很容易透過快速、感覺良好的解決複雜問題的方法來找到一些安慰。然而，踐踏我們的權利，讓未來的學生更難反對反猶太主義，將使我們離我們的目標更遠。」