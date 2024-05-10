全球最大碳捕捉設施冰島投入運作　每年料可抵消7800汽車排放量

世界上最大的碳捕捉設施在冰島投入運營，估計每年可從大氣中提取3萬6000噸碳，相當於每年減少7800輛燃油汽車的排放。



美媒報道，這座名為長毛象（Mammoth，又譯猛獁）的碳捕捉設施是瑞士公司Climeworks在2022年6月開始建造，並於星期三（5月8日）投入運作。

長毛象是Climeworks第二個建造的碳捕捉設施，規模比2021年運營的虎鯨（Orca）設施大10倍。

長毛象可容納72個「收集容器」，像巨型吸塵器一樣吸走二氧化碳後，將氣體封存在地下，使得碳排放不再導致全球變暖。

法媒報道，世界各地每年利用直接空氣碳捕獲和儲存（DACCS）技術儲存約1萬噸二氧化碳，其中虎鯨儲存了4000噸，但這個除碳量與2030年實現全球氣候目標所需的每年7000萬噸相差甚遠。

Climeworks為此計劃在2030年將除碳量提高到每年100萬噸，到了2050年則增加至10億噸。

為了擴大規模及取得成本效益，它計劃在2030年將價格定在每噸300至350美元，2050年則降至每噸100美元。

本文獲《聯合早報》授權轉載

