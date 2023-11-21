樂施會報告：全球最富有1%人口碳排放量高於50億低收入人口

根據非營利組織樂施會發布的分析報告，全球最富有的1%人口所產生的碳排放量與世界上最貧窮的三分之二人口產生的碳排放量相同。



法新社報道，這份題為《氣候平等：99%人的星球》的報告以斯德哥爾摩環境研究所的研究為基礎，研究了截至2019年不同收入群體的消費碳排放。

這項研究的主要發現之一是，全球最富有的1%人群（7,700萬人）消費產生的碳排放佔全球排放量的16%，與全球收入最低的66%人口，即51.1億人的消費排放量佔比相同。

例如，法國最富有的1%人口一年內的碳排放量相當於最貧窮50%人口10年內的碳排放量。排除與投資相關的碳排放，LVMH創辦人、億萬富翁、法國首富阿爾諾（Bernard Arnault）的碳足跡是普通法國人的1,270倍。

這份報告的合著者勞森（Max Lawson）說，雖然應對氣候危機是一項共同挑戰，但並非每個人都承擔同等責任，政府政策必須做出相應調整。

「當你越富有，就越容易減少個人和投資的碳排放。你不需要第三輛車，或第四個假日，或你不需要投資水泥產業。」

勞森表示：「我們認為，除非政府制定進步的氣候政策，即排放最多的人被要求做出最大的犧牲，否則我們永遠不會在這方面取得良好的政治成果。」

這些措施可能包括對每年飛行超過10次的人徵稅，或對非綠色投資的稅收高於對綠色投資的稅收。

本文獲《聯合早報》授權轉載

