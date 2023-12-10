COP28｜科技減碳不是重點　專家：必須淘汰化石燃料

全球氣候變化大會（COP28）正在杜拜舉行，多國及企業領袖提倡以最新的科技控制排放，以達至碳中和。但專家警告，科技創新固然重要，但無辦法取代真正的減排，呼籲各國盡快實現淘汰化石燃料。



為期兩周的COP28有多場了講座、活動和展出，以展示人類需要通過創新的方法應對氣候危機。其中包括把二氧化碳從空氣中移除、人工智能監察系統、室內垂直農場、甚至提供讓人類逃往火星時的農耕方式。

微軟的聯合創辦人比爾·蓋茨（Bill Gates）在杜拜的會場上表示，創新科技是富有希望的，人類必需要在淘汰舊的東西之前，創造新的東西取代它。

圖為12月9日，杜拜舉行COP28，各國就應對全球氣候變化召開大會。（Reuters）

各國在減少溫室氣體排放方面的行動遲緩，氣候變化帶來的影響愈來愈顯著，把焦點放在科技創新固然有幫助，但這引起了一些科學家和氣候活動專家的擔憂。他們警告說，科技正被用來轉移人們的注意力，而非盡快實現淘汰化石燃料。

「這讓人害怕，因為他們將此視為一個新的商機，一種繼續賺錢並保持以前模式的新途徑。」英國University of Exeter氣候研究員弗里德林施泰因（Pierre Friedlingstein）對擺放焦點在科技上表示擔憂。

以去除空氣的二氧化碳技術為例，弗里德林施泰因表示目前的技術僅能去除0.01百萬噸二氧化碳，這比目前化石燃料二氧化碳排放量小了100萬倍。

儘管規模很小，若果技術能廣泛在各國使用，還是有一定效果：「若在未來10到20年間成功將技術提升100倍，那將是驚人的，但怎樣也不可能以100萬倍的規模擴大。」「大規模減排是無可替代的。這些技術只是一種干擾，一種假裝我們正在處理問題的方式，但事實並非如此。」

國際能源署（IEA）署長比羅爾（Fatih Birol）表示，全球排放量在十年內必須減少將近一半，然後在2050年實現淨零排放，否則人類將付出巨大代價。