卡梅倫籲北約成員增加軍費　撐辛偉誠6年内再增750億國防開支

英國外交部長卡梅倫（David Cameron）敦促北大西洋公約組織（NATO）成員兌現將國內生產總值的2%用於國防的承諾，並且在當今更加危險的世界中，採取更嚴厲的外交政策。



卡梅倫5月9日在英國國家網絡安全中心演講時說，西方正在接受伊朗、俄羅斯和中國等國的考驗，各國必須表現出勇氣，否則就會允許對手「寫下我們的未來」。

圖爲2024年5月9日，英國倫敦，英國外交部長卡梅倫（David Cameron）在國家網絡安全中心發表演講。（Reuters）

卡梅倫談及他2010至2016年擔任英國首相期間的工作。卡梅倫於2023年11月由現首相辛偉誠（Rishi Sunak）再度帶入內閣，他提出了六點計劃，指出英國必須優先考慮安全，更加大膽、更強硬、實際和務實。

卡梅倫說：「我們正在進行一場意志之戰。我們都必須證明我們的對手的判斷是錯的。」

他說：「即將舉行的北約峰會必須看到所有成員都有望兌現2014年在威爾斯（Wales）做出的、讓防務開支達到國內生產總值（GDP）2％的承諾。接着，北約必須迅速採取行動，定2.5％為所有北約盟國的新基準。」

他支持辛偉誠承諾到2030年將英國國防開支增加到GDP的2.5％，即在未來六年內額外增加750億英鎊（約7340億港元）開支。

針對加沙地帶戰爭，卡梅倫指出，英國應該採取務實的態度，重點關注人道主義停火，而不是呼籲立即停火，因為這「讓停火的可能性變得不大」。他針對武器交付回答記者問題時說，英國和美國對以色列的武器出口規模和程序有所不同。

談及俄羅斯，卡梅倫認為各國沒有吸取普京兩年前派軍入侵烏克蘭的教訓。他說：「如果普京的非法入侵教會了我們什麼，那就一定是我們做得太少、太遲只會助長侵略者。這種情況不能再繼續下去。我們必須變得更強硬、更自信。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

