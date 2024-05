北約轟炸中國駐南斯拉夫大使館25周年　中方：絕不讓歷史悲劇重演

今日(5月7日)是北約轟炸中國駐南斯拉夫大使館25周年。

在赴貝爾格萊德對塞爾維亞進行國事訪問之際,中國國家主席習近平於今日在塞爾維亞《政治報》發表題為《讓鐵桿友誼之光照亮中塞合作之路》的署名文章,其中提到25年前北約悍然轟炸中國駐南聯盟大使館一事,表示絕不讓歷史悲劇重演。

今日,由內地《觀察者網》發起的「1999年5月7日 中國人不能忘記 ​​​」話題亦登上微博熱搜,網民紛紛留言紀念當年在北約轟炸中遇難的3名中國記者邵雲環,許杏虎,朱穎。



1999年5月7日,貝爾格萊德時間晚上11時45分,以美國為首的北約悍然發射5枚「傑達姆」(JDAM)航彈擊中了位於貝爾格萊德的中國駐南聯盟大使館。新華通訊社記者邵雲環、《光明日報》記者許杏虎和朱穎當場犧牲,還有數十人受傷。

事後,美方解釋是使用了過時的舊地圖導致「誤炸」,但《觀察家報》和丹麥《政治家報》推測是美國中情局(CIA)轟炸了中國大使館。值得注意的是,當時為美國參議員的現任美國總統拜登支持北約轟炸南斯拉夫,並呼籲克林頓(Bill Clinton)動用一切必要的武力。

中國大使館被炸後,點燃了中國社會各界的反美高潮,引發各地大規模遊行,各大高校學生走上街頭抗議,北京學生聚集在美國大使館外,譴責北約暴行、反對美國霸權主義。

時隔25年,中國國家主席習近平即將再訪塞爾維亞,並於署名文章中表示,「我們不能忘記,25年前的今天,北約悍然轟炸中國駐南聯盟大使館。中國人民珍惜和平,但絕不會讓歷史悲劇重演。中塞兩國人民用鮮血凝成的友誼成為兩國人民的共同記憶,將激勵雙方一道闊步前進。我們願同塞爾維亞朋友一道,不忘初心、攜手進步,共譜國家發展振興新篇,共建新時代中塞命運共同體。」

