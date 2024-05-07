北約轟炸中國駐南斯拉夫大使館25周年　中方：絕不讓歷史悲劇重演

撰文：鄭寧
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今日（5月7日）是北約轟炸中國駐南斯拉夫大使館25周年。
在赴貝爾格萊德對塞爾維亞進行國事訪問之際，中國國家主席習近平於今日在塞爾維亞《政治報》發表題為《讓鐵桿友誼之光照亮中塞合作之路》的署名文章，其中提到25年前北約悍然轟炸中國駐南聯盟大使館一事，表示絕不讓歷史悲劇重演。
今日，由內地《觀察者網》發起的「1999年5月7日 中國人不能忘記 ​​​」話題亦登上微博熱搜，網民紛紛留言紀念當年在北約轟炸中遇難的3名中國記者邵雲環，許杏虎，朱穎。

1999年5月7日，貝爾格萊德時間晚上11時45分，以美國為首的北約悍然發射5枚「傑達姆」（JDAM）航彈擊中了位於貝爾格萊德的中國駐南聯盟大使館。新華通訊社記者邵雲環、《光明日報》記者許杏虎和朱穎當場犧牲，還有數十人受傷。

1999年5月7日，以美國為首的北約轟炸貝爾格萊德，擊中中國駐南斯拉夫大使館，新華通訊社記者邵雲環、《光明日報》記者許杏虎和朱穎當場犧牲。

事後，美方解釋是使用了過時的舊地圖導致「誤炸」，但《觀察家報》和丹麥《政治家報》推測是美國中情局（CIA）轟炸了中國大使館。值得注意的是，當時為美國參議員的現任美國總統拜登支持北約轟炸南斯拉夫，並呼籲克林頓（Bill Clinton）動用一切必要的武力。

中國大使館被炸後，點燃了中國社會各界的反美高潮，引發各地大規模遊行，各大高校學生走上街頭抗議，北京學生聚集在美國大使館外，譴責北約暴行、反對美國霸權主義。

時隔25年，中國國家主席習近平即將再訪塞爾維亞，並於署名文章中表示，「我們不能忘記，25年前的今天，北約悍然轟炸中國駐南聯盟大使館。中國人民珍惜和平，但絕不會讓歷史悲劇重演。中塞兩國人民用鮮血凝成的友誼成為兩國人民的共同記憶，將激勵雙方一道闊步前進。我們願同塞爾維亞朋友一道，不忘初心、攜手進步，共譜國家發展振興新篇，共建新時代中塞命運共同體。」

習近平訪法國：French President Emmanuel Macron (not pictured) and Chinese President Xi Jinping attend the sixth meeting of the Franco-Chinese Business Council at the Marigny Theater in Paris, France, May 6, 2024. Mohammed Badra/Pool via REUTERS

外交部發言人林劍在今日例行記者會上稱，「25年前，以美國為首的北約軍隊，未經聯合國安理會授權，非法襲擊主權國家、南斯拉夫聯盟共和國，造成包括三名中國記者在內的數千名無辜的平民喪生。中國人民不會忘記北約犯下的這一野蠻罪行，也絕不會接受這樣的歷史悲劇重演。塞方和中國駐塞爾維亞使館每年均舉行相關的紀念活動。」

《觀察者網》亦發布紀念海報「中國人不忘記」，以悼念在北約轟炸中離世的同胞。許多網民紛紛在評論區響應，表示「不能忘，不敢忘」、「勿忘歷史，吾輩自強」。

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