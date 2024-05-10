美國停供武器無阻以色列攻加沙拉法　內塔尼亞胡嗆用「指甲」作戰

美國總統拜登（Joe Biden）決定暫停向以色列供應部份武器後，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）5月9日表示，如果有需要，將以指甲作戰，以色列不會停止進攻加沙南部城市拉法（Rafah）。



內塔尼亞胡9日發表視像聲明說，以色列已準備有必要獨自作戰。他稱：「如果有需要，我們將以指甲作戰（fight with our fingernails）。但我們擁有的不僅是指甲。」

以色列軍方9日也稱，以軍有足夠的彈藥用於拉法及其他任務。

拜登8日稱：「我明確表示，如果他們（以軍）進入拉法……我不會提供以往用來對付拉法、對付加沙城市並應對這一問題的武器。」拜登還坦言美國的炸彈被用於殺害加沙平民，這是對美國在這場戰爭中所扮演角色的明確承認。

對於拜登決定暫停向以色列供應部份武器，白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）認為，強調美國不是放棄以色列，對方仍獲得大部份所需武器。他亦提到，雙方仍就拉法問題繼續討論。

柯比說，美國希望協助以色列找出哈馬斯領袖，形容這是比出兵拉法更好的代替方案，重申華府認為，與其發起地面軍事行動，以色列應該有更好方法尋找加沙內的哈馬斯成員。