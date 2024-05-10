美國通過對外軍援法案　中國商務部促不得實施涉華消極條款

美國總統拜登（Joe Biden）簽署總值950億美元的援助烏克蘭、以色列及台灣的法案及TikTok「不賣就禁」法案後，中國商務部5月10日表示，中方注意到美方通過對外軍援一攬子法案，當中包含多項涉華消極條款。



中國商務部新聞發言人5月10日稱，有關條款無視市場經濟和公平競爭原則，以所謂「國家安全」名義無理打壓別國企業，是典型的單邊霸凌行徑，相關法案還對中國同其他國家正常經貿往來橫加干涉，威脅實施單邊制裁和「長臂管轄」，更是赤裸裸的經濟脅迫做法，中方對此強烈不滿，堅決反對。

中方還敦促美方尊重中方關切和合法權益，不得實施相關涉華消極條款，稱如美方一意孤行，中方將採取堅決措施，堅定捍衛自身權益。

全國人大外事委員會發言人許東10日也表示，法案有關涉華消極條款鼓譟向台提供軍援，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，向「台獨」分裂勢力釋放嚴重錯誤訊號，以所謂「國家安全」名義無理打壓中國企業，再次暴露了美方一貫的霸凌霸道本質。

拜登24日在白宮簽署TikTok（抖音海外版）剝離母公司中國字節跳動法案及援助烏克蘭、以色列及台灣的法案，讓其成為法律。

國會眾議院、參議院相繼通過法案，要求中國字節跳動9個月內出售旗下應用程式TikTok，否則TikTok面臨禁令。這項法案包括強制字節跳動在9個月內出售TikTok，否則面臨全國禁令，美國總統可以把這一期限延長到一年。