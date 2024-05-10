美國警察被指入錯屋連開6槍擊斃23歲無辜非裔軍人　案發片段曝光

美國佛羅里達州5月3日發生警察被指「入錯屋」連開6槍擊斃無辜的23歲非裔空軍士兵福特森（Roger Fortson）事件後，警方9日公布警員隨身攝錄機片段，可見警察抵達屋苑後，有女子向他指示到1401號單位，他到達單位後發生事件。家屬重申警員是入錯屋，又質疑警員被人指示到錯誤單位。



事發於5月3日，警方接報有家暴案發生，派員到現場，根據警方發布的片段，警員到達屋苑後先向一對男女詢問事件，女子向警員講述曾聽到單位傳出疑似家暴案的叫喊聲，並稱事發為1401號單位。

片段內警員到達的單位外也寫有1401號碼，他拍門並兩次叫喊「（來自）警長辦公室。 打開門。」過了一會兒，福特森開門，右手持槍，警員向他連開多槍。

↓ 慎入：警方公布的警員隨身攝錄機片段，內有開槍畫面 ↓

警方公布案發片段後，否認警員是去錯公寓或強行入屋，又指警員已兩度表明身份。

家屬不滿地發聲明表示「我們仍然堅信警方是入錯屋，因為在槍擊事件發生前，福特森與女友（視像）通話很長一段時間，屋內沒有其他人。」路透社指，家屬也懷疑警員被人指示到錯誤單位。

家屬也批評警員開槍前未先叫福特森放下槍。

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福特森是空軍軍人，隸屬於哈爾伯特基地（Hurlburt Field）特種作戰聯隊，在3日槍擊案發生之前，他正待在華爾頓堡灘（Fort Walton Beach）公寓中，與女友視像通話。

律師克倫普（Ben Crump）發聲明稱，據福特森女友稱，福特森當時聽到門外有人敲門，他出聲詢問門外是誰，但並未得到回應。幾分鐘後，他又聽到更大的敲門聲，但透過窺視孔往門外看，卻看不到任何人。福特森很擔心，於是去取出他合法擁有的槍枝。

女子表示，當福特森走回客廳時，警察們破門而入，看到他手持槍枝，所以開槍射擊6發。福特森中彈後躺在地上說「我無法呼吸」。

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