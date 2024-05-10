以色列軍坦克包圍拉法東面　聯合國：逾10萬人逃離

以色列（Israel）的轟炸正在不斷逼近加沙（Gaza）南部城市拉法（Rafah）的居民區。聯合國說，已有超過10萬人逃離了拉法。



據路透社報道，以色列坦克5月10日佔領了拉法東西兩半區域的主幹道，有效包圍了拉法市的整個東面地區。當地居民表示，當天在拉法的東部和東北部，爆炸聲和槍聲幾乎不絕於耳。

在5月9日早些時候，以色列官員告訴媒體，在埃及舉行的加沙停火談判破裂，以軍會繼續在拉法展開進攻。以色列星期一對拉法平民發出疏散令，要他們離開拉法的東部，迫使數萬人逃到城外避難。

巴勒斯坦民眾5月9日駕駛驢車逃離拉法（Reuters）

聯合國兒童基金會（UNICEF）在5月10日指出，本星期已有超過10萬人逃離了拉法。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）早前報告，以色列軍隊發佈疏散令後，當地大多數人正在逃離。人們打包所有家當，有的乘汽車、貨車，有的則駕驢車逃難。

UNRWA表示，僅5月8日一天，估計就有超過4萬7500人離開了他們在拉法的避難所。一些家庭準備投奔UNRWA位於拉法以北泰勒蘇丹（Tel Sultan）和加沙西部阿爾馬瓦西（Al Mawasi）的避難所。

世界糧食計劃署（UN World Food Programme）巴勒斯坦事務主任霍林沃思（Matthew Hollingworth）5月9日在社媒平台X上發文指出，計劃署的主要倉庫已經無法進入，而且南部的過境點過去這兩天都沒有任何援助物資送到，只有一家麵包店仍在營業，但食品供應只能維持一到三天。

本文獲《聯合早報》授權轉載

