「讓我們繼續」 ：以巴衝突的答案在這五個字裏

在世界輿論的強烈譴責和美國壓力下，以色列近日從加沙撤軍，但是針對加沙居民區的轟炸卻並未停止。4月10日，在加沙北部，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動政治局主席哈尼亞（Ismail Haniyeh）的兒子和孫子、孫女總共7人，在加沙城沙提難民營被炸死，至此他在衝突中失去的親人數量已近60人！

不難想象一個家族遭到滅頂之災、一個父親的兒孫們都被對手殺死後，作為父親的心情。但這位父親是怎麼做的呢？他很冷靜，說，「願真主憐憫他們」，「我的兒子們的血（與其他巴勒斯坦人的血相比）並不更珍貴。」「讓我們繼續。」

一個父親，遭受到如此慘痛的打擊，仍能壓抑住悲憤情緒，還冷靜的說「讓我們繼續」，請問什麼樣的子彈能殺死這樣的父親？而自去年10月本輪以巴衝突開始以來，已經有約3.3萬名巴勒斯坦人在以軍屠殺中喪生，其中多數為婦女和兒童。會產生多少個這樣的父親？

所以，看到「讓我們繼續」這五個字，以色列就應該知道他們和巴勒斯坦的仇恨要永遠無解了。

透過這五個字，我們也可以清楚看到以巴衝突的未來圖景：以色列哪怕再強大，在加沙扔下再多炸彈，殺再多人，也永遠贏不了巴勒斯坦。

有些人在這個新聞中看到的可能是一個政治人物的無情與冷酷，如果這樣認為，就大錯特錯，太膚淺了！這是堅毅，是家仇國恨凝練成的冷靜，是一個政治領導人放下個人感情後的堅硬。當一個父親面對如此潑天的仇恨，竟能不被悲憤擊倒，反而冷靜的和自己的同事們說「讓我們繼續」，你應該知道這位父親的內心有多麼強大而可怕。

以巴衝突：圖為2024年3月20日，身在加沙城的巴勒斯坦人走過被以軍炸成廢墟的街道。（Reuters）

這位父親的表現，也是巴勒斯坦抵抗運動所以能獲得加沙人支持，在以色列一輪輪的搜捕、圍剿、轟炸下生生不息，被滅掉一茬後新的一茬又很快成長起來的原因之一。當一個國家或政治組織的領導人的兒孫們都在前線流血犧牲，哪個這個國家或組織的價值主張再激進，有什麼原因，這個國家或政治組織能得不到人民的支持與擁護呢？

沒有人不愛自己的親人兒孫，但是面對敵人的轟炸屠殺，愛是不能讓他們活下來的。要活就只有一個辦法，就是拿起武器和敵人鬥爭。以色列生生把巴勒斯坦人逼得只有這一條路可走。

在中國抗日戰爭和解放戰爭中，這樣的案例太多了。敵人可以毀掉戰士們的家園，殺死戰士們的親人，但是一定會有越來越多人加入戰士的隊伍，會和敵人進行更英勇的鬥爭，知道取得最後勝利。

當史太林拒絕拿被俘的德軍元帥換回自己被俘的兒子，德國人就應該知道自己必然會面臨戰敗的結局。

當毛澤東把唯一健康的兒子送到朝鮮戰場，在兒子犧牲後抽完一根煙說「打仗總是要死人的。中國人民志願軍已經獻出了那麼多指戰員的生命，他們的犧牲是光榮的。岸英是一個普通戰士，不要因為是我的兒子就當成一件大事。」美國人就應該知道他們在朝鮮戰場上輸定了！（本文轉自微信公眾號杭子牙）