以戰時內閣批准「有限度」擴大拉法行動　不踩美國紅線

以色列戰時內閣批准了「有限」擴大在加沙地帶南部城市拉法的軍事行動。



彭博社報道，以色列公共廣播公司（KAN）星期五（5月10日）說，以色列戰時內閣於9日晚做此決定。

未具名的知情者說，以色列將以不會違反美國拜登政府關於拉法紅線的方式，增加在拉法的行動。此舉旨在避免與美國總統拜登發生正面對抗。

以色列戰時內閣也延長了授權以色列談判代表，參與由斡旋方推動的停火和人質協議談判。

以色列軍方10日發表聲明說，正在拉法東部的特定地區進行「精準反恐」行動。 聲明稱，以軍的任務是摧毀恐怖分子的基礎設施並確保當地安全，並指以軍已發現哈馬斯的武器庫和隧道，並殲滅了數十名武裝分子。

以巴戰爭：哈馬斯最高領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh） 於2024 年3 月27 日到訪伊朗。（Reuters）

哈馬斯擬再研談判策略

另據新華社報道，哈馬斯10日發表聲明說，將與巴勒斯坦其他派別領導人舉行磋商，以重新考慮達成停火協議的談判策略。

哈馬斯在聲明中說，哈馬斯接受了斡旋方的停火提議，並在與以色列的非直接談判中，積極配合斡旋方的工作，期望達成停火協議，但以方領導人堅持不接受。以色列對停火提議的拒絕令達成停火協議的所有努力功虧一簣。

埃及外長舒凱里（Sameh Shoukry，右）2023年4月1日在埃及首都開羅與來訪的敘利亞外長梅克達德（Faisal Mekdad）舉行會談。照片由埃及外交部提供。（Reuters）

埃及外交部10日發表聲明說，埃及外長舒凱里9日同美國國務卿布林肯通電話。雙方同意繼續密切磋商和協調，推動在加沙地帶達成全面停火，結束加沙地帶的人道主義危機。

美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）10日在媒體吹風會上說，以色列軍隊過去24小時對拉法的行動並非是「廣泛的、大規模的地面進攻」。以軍行動主要集中在拉法口岸附近的局部地區，而且參與行動的以軍「一開始便派駐在那裏」。柯比同時重申美方對以色列大規模進攻拉法及其影響的擔憂。

本文獲《聯合早報》授權轉載

