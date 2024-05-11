地磁風暴影響　歐美上演極光騷　美國最高級預警：或影響通訊GPS

美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）星期五（5月10日）發布極強地磁風暴（G5級）預警，太陽日冕物質拋射（CME）引起的地磁風暴對地球的影響將從10日持續至12日。



新華社報道，這是自2003年10月以來，美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）首次發佈最高級別G5級地磁風暴預警。

日冕物質拋射過程中會有大量太陽物質高速拋離太陽表面，不僅是巨大質量與速度匯聚成的動能，同時還攜帶着太陽強大的磁場能，一旦衝擊地球磁場，會引發地磁場方向和強度急劇變化，即地磁風暴。

美國NOAA說，截至目前，本次地磁風暴中已觀測到至少七次太陽日冕物質拋射，第一批拋射物質已於美國東部時間10日中午抵達地球。目地磁風暴仍在持續，NOAA太空天氣預報中心將繼續監測相關進展。

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這一太空天氣預報中心將地磁風暴從弱到強分為G1（弱）、G2（中等）、G3（強）、G4（嚴重）及G5（極強）五個級別。

NOAA太空天氣預報中心主任華萊士（Clinton Wallace）說：「這次地磁風暴將是不同尋常、可能具有歷史意義的一次事件。」

據美國家海洋和大氣管理局介紹，地磁風暴會影響近地軌道和地球表面的某些基礎設施，有可能干擾通訊、電網、導航、無線電和衛星運行，還可能引發極光現象。

英國民眾5月10日聚集在英國惠特利灣（Whitley Bay）附近的聖瑪麗燈塔看向上空，欣賞北極光：

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本文獲《聯合早報》授權轉載

