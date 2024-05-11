日本旅行注意：巨型太陽黑子群肉眼可見　英德澳北海道可看北極光

日本情報通信研究機構（NICT）表示，10日晚間起數天內，由於太陽黑子活動開始活躍，GPS導航系統和飛機的通訊設備恐故障長達數天，屆時北海道低緯度地區也能看見極光。澳洲塔斯曼尼亞州與英國等都有壯觀「極光騷」可看。



日本《讀賣新聞》報道，太陽黑子的活動以11年為1個週期，目前正處於極大期，NICT表示，5月以來觀察到9次「X級」閃焰現象，從5月8日開始就觀測到10多個巨大的太陽黑子現蹤，旁邊還有大規模太陽閃焰。

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釋放閃焰的同時，也會帶來輻射和高能量粒子，會造成無線電通訊發生故障，GPS導航系統也會出現誤差。

且太陽磁風暴也會在地球帶來極光現象，像是日本北方的北海道就曾出現過極光，喜愛天文現象的民眾不妨把握機會。

兵庫縣明石市的市立天文館館長井上毅也提醒，雖然這次太陽黑子極大，在部分地區用肉眼就能看見太陽黑子，但觀察太陽黑子活動時，一定要配戴專用的眼鏡，避免造成傷害。

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