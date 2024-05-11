以色列不斷進逼＋轟炸　下令加沙拉法難民進一步西移

以色列針對不斷遭以軍逼近及轟炸的加沙（Gaza）南部城市拉法（Rafah），以軍方阿拉伯語發言人5月11日在社交媒體X發文，催促身在加沙地帶拉法更多地區的居民撤離，前往位於加沙西部馬瓦西（Al Mawasi）「經擴大的人道主義區域」。



以色列的轟炸正在進行中。聯合國說，已有超過10萬人逃離拉法。

據路透社報道，以色列坦克5月10日佔領拉法東西兩半區域的主幹道，有效包圍了法市的整個東面地區。當地居民表示，當天在拉法的東部和東北部，爆炸聲和槍聲幾乎不絕於耳。

在5月9日早些時候，以色列官員告訴媒體，在埃及舉行的加沙停火談判破裂，以軍會繼續在拉法展開進攻。以色列星期一對拉法平民發出疏散令，要他們離開拉法的東部，迫使數萬人逃到城外避難。

組合照片中的左圖顯示，2024年2月29日，因以色列攻打拉法而逃離家園的巴勒斯坦人，暫時在拉法一個營地避難。右圖是2024年5月10日，以軍在同一地點發起地面和空中行動後，不少帳篷已消失不見。（Reuters）

聯合國兒童基金會（UNICEF）在5月10日指出，本星期已有超過10萬人逃離拉法。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）早前報告，以色列軍隊發佈疏散令後，當地大多數人正在逃離。人們打包所有家當，有的乘汽車、貨車，有的則駕驢車逃難。

UNRWA表示，僅5月8日一天，估計就有超過4萬7500人離開他們在拉法的避難所。一些家庭準備投奔UNRWA位於拉法以北泰勒蘇丹（Tel Sultan）和加沙馬瓦西的避難所。

世界糧食計劃署（UN World Food Programme）巴勒斯坦事務主任霍林沃思（Matthew Hollingworth）5月9日在社媒平台X上發文指出，計劃署的主要倉庫已經無法進入，而且南部的過境點過去這兩天都沒有任何援助物資送到，只有一家麵包店仍在營業，但食品供應只能維持一到三天。