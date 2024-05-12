吹哨人曝以色列軍方虐囚細節　有人因鐵鍊捆綁被截肢

以色列內蓋夫沙漠的一個軍事基地，現在變成了一座監獄，一位在那裏執勤的「吹哨人」拍下了兩張照片，讓這裏發生的一切公之於眾。



本文獲微信公眾號「冰汝看美國」授權轉載 撰文：王冰汝



照片中，囚犯被蒙住了眼睛，一排排的坐在薄如紙的床墊上，而床墊周圍就是鐵絲網，在強光的照射下，他們所有人的垂着頭。根據吹哨人向美媒透露的消息：空氣中瀰漫着腐臭的味道，房間裡則是男人的低語聲。由於禁止互相交談，被拘者只能自言自語。

「他們被告知不准亂動，不允許說話，需要坐直，不准在蒙着眼睛的情況下偷看。」警衛經常會大聲尖叫「uskot（阿拉伯語的閉嘴）」，並且隨時會「挑出裏面的刺頭並懲罰他們」。

三位以色列吹哨人揭露以軍虐囚

三位來自Sde Teiman沙漠監獄以色列吹哨人接受了CNN的採訪。這一營地在以色列入侵加沙之後，拘留了大量的巴勒斯坦人，而這三位吹哨人也因為對媒體透露消息，會面臨法律後果以及以色列國內強硬派的報復風險。

他們描繪了這樣一副殘忍的畫面：醫生會對因戴手銬而受傷的囚犯進行截肢；時不時會有不合格的醫務人員來執行各種醫療程序，讓這裏贏得了「實習生天堂」的聲譽；空氣中則充滿了被忽視的傷口腐爛的氣味。

據報道，Sde Teiman監獄距離加沙邊境約18英里（29公里），監獄分為兩部份：一個是圍欄，大約有70名來自加沙的巴勒斯坦被拘留者受到極度的身體虐待；另一個是野戰醫院，受傷的被拘留者被綁在床上，穿着尿布，並通過吸管餵食。

一位吹哨者說：「他們被剝奪身上任何類似於人類的東西。」另一位吹哨人則補充說：「（毆打）並不是為了收集情報。 他們是出於報復而這樣做的，這是對他們（巴勒斯坦人）在10月7日所做的事情的懲罰，也是對營地中行為的懲罰。」

以色列國防軍（IDF）在回應美媒的評論請求時，在一份聲明中表示：「以色列國防軍確保對被拘留者採取適當的行為。而對以色列國防軍士兵不當行為的任何指控都會受到相應的審查和處理。 在適當的情況下，當懷疑有不當行為證明此類行動合理時，MPCID（軍警刑事調查部）就會展開調查。被拘留者根據他們的風險程度和健康狀況被戴上手銬，當局並不知道非法戴手銬的事件。」

以色列國防軍沒有直接否認有關人們被剝光衣服或裹着尿布的報道。 相反，以色列軍方表示，一旦以色列國防軍確定被拘留者不構成安全風險，他們就會歸還他們的衣服。

上萬巴勒斯坦人被囚禁在沙漠監獄

以色列軍方承認，自去年10月7日哈馬斯對以色列的襲擊以來，以色列軍方已將三個不同的軍事設施部份改建為拘留營，關押來自加沙的巴勒斯坦人。這些設施包括內蓋夫沙漠的斯德泰曼軍事基地，以及被占領約旦河西岸的阿納托特和奧弗軍事基地。

這些營地是以色列《非法戰鬥人員法》基礎設施的一部份，以色列議會在2023年12月通過了一項修訂後的立法，擴大了軍方拘留可疑武裝分子的權力。

新法律允許軍方在沒有逮捕令的情況下將人拘留45天，之後必須將他們轉移到以色列的正式監獄系統 (IPS)，那裡關押着 9,000 多名巴勒斯坦人，人權組織稱自10月7日以來，監獄條件急劇惡化，就在上周，包括加沙外科醫生阿德南·布爾什博士在內的18名巴勒斯坦人在戰爭期間在以色列拘留期間死亡。

圖為2023年11月22日，以色列國防軍士兵帶記者視察加沙希法醫院（al-Shifa Hospital）地下隧道。（Reuters）

軍事拘留營成為《非法戰鬥人員法》規定的逮捕期間的過濾點。被拘留在難民營後，那些被懷疑與哈馬斯有聯繫的人被轉移到伊斯蘭革命衛隊，而那些被排除與武裝分子聯繫的人則被釋放回加沙。

CNN採訪了十幾名前加沙被拘留者，他們似乎已從這些營地釋放。 他們說，他們無法確定自己被關押在哪裡，因為在拘留期間，他們的大部份時間都被蒙住眼睛，並與外界隔絕。 但他們的敘述細節與舉報人的相符。

27歲的亞辛 (Ibrahim Yassine) 在從軍事拘留營獲釋當天說道：「我在那裏待了 23 天。 二十三天感覺就像一百年一樣，」他躺在一個擁擠的房間裏，周圍有十幾個新獲釋的人——他們還穿着灰色的運動服囚服，有些人的手銬被摘掉的地方有很深的皮肉傷口。

另一名男子、43歲的薩拉赫 (Sufyan Abu Salah) 說道： 「我們被戴上手銬，蒙住眼睛，今天是我能看見的第一天。」在囚房中，有幾個人眼神呆滯，看上去憔悴不堪。一名老人躺在擔架上，通過氧氣機呼吸。在醫院外，巴勒斯坦紅新月會的兩名獲釋人員擁抱了他們的同事。

對於阿爾蘭（暫譯，Mohammed Al-Ran）醫生來說，與朋友們的重聚一點也不令人高興。 他說，這次經歷讓他在與「情感死亡」作鬥爭時保持了一個月的沉默。阿爾蘭說：「這非常痛苦。 當我被釋放時，人們期望我會想念他們，擁抱他們。 但還是有差距，在拘留所和我在一起的人成了我的家人。 那些友誼是唯一屬於我們的東西。」

阿爾蘭說，就在他被釋放之前，一名獄友請求他在加沙尋找他的妻子和孩子。 「他讓我告訴他們，他們最好成為烈士，如果他們死了，也比被抓起來關在這裏要好。」

擁有波斯尼亞公民身份的巴勒斯坦人阿爾蘭醫生，是加沙北部印度尼西亞醫院外科部門的負責人，該醫院是以色列實施空中、地面和海上進攻時第一批被關閉和襲擊的醫院之一。他說，他於12月18日在加沙城阿赫利浸信會醫院外被捕，他逃離位於遭受嚴重轟炸的北部地區的醫院後，已經在那裡工作了三天。

他被脫得只剩下內衣，蒙住眼睛，手腕被綁起來，然後被扔到一輛卡車的後座上，他說，這些幾乎赤身裸體的被拘留者在被運送到中間的一個拘留營時被堆在一起。

他的敘述中的細節與美媒所收集的其他數十人講述加沙被捕情況的細節一致。他的說法還得到了以色列士兵社交媒體資料上發布的大量描述大規模逮捕的圖片的支持。 其中許多照片都顯示了被俘虜的加沙人，他們的手腕或腳踝被電纜綁住，穿着內衣，蒙着眼睛。

阿爾蘭醫生告訴美媒，他在軍事拘留中心被關押了整整44天。 「我們的日子充滿了祈禱、淚水和懇求。 這減輕了我們的痛苦，我們不斷的哭泣， 我們為自己哭泣，為我們的國家哭泣，為我們的社區哭泣，為我們所愛的人哭泣。 我們為想到的一切而哭泣。」

薩拉赫被在被關押在以色列監獄期間，因嚴重醫療過失而截肢：

懂語言的囚犯充當「監督者」

入獄一週後，拘留營當局命令他充當看守和囚犯之間的中間人，這個角色在阿拉伯語中被稱為「Shawish」，意為「監督者」。

據以色列舉報人稱，「監督者」通常是經過審訊後被排除與哈馬斯有關聯的囚犯。以色列軍方否認不必要地扣留被拘留者，或將他們用於翻譯目的。他們在一份聲明中表示：「如果沒有理由繼續拘留，被拘留者將被釋放回加沙。」

然而，根據舉報人和被拘留者的敘述，以色列國防軍的解釋讓人無法輕易相信。阿爾蘭表示，在與哈馬斯的聯繫被澄清後，他被迫擔任「監督者」長達幾個星期。舉報人還表示，被赦免的「監督者」往往也會擔任一段時間的中間人。

據目擊者稱，他們通常精通希伯來語，這使他們能夠用阿拉伯語向其他囚犯傳達看守的命令。為此，阿爾蘭說他被賦予了一項特權：他的眼罩被摘掉了。但他說這是另一種地獄。

「我遭受的折磨的一部份就是能夠看到人們是如何被折磨的，一開始你看不到。 你看不到酷刑、報復和壓迫。當他們摘掉我的眼罩時，我可以看到羞辱和屈辱的程度……我可以看到他們在多大程度上不把我們視為人類，而是將我們視為動物。」

阿爾蘭醫生還表示，以色列警衛會放出大狗，撲向熟睡中的被拘捕人，而當有憲兵團來檢查時，阿爾蘭稱這是「夜間酷刑」，每到夜晚，經常會聽到尖叫聲和狗吠聲。

接受美媒採訪的舉報人證實了阿爾蘭對他所看到的懲罰形式的描述。 犯有與他人交談等罪行的囚犯將被勒令將手臂舉過頭頂長達一個小時。 囚犯的雙手有時會被用拉鏈綁在柵欄上，以確保他不會脫離壓力姿勢。

對於屢次違反禁言、禁行的人，處罰更加嚴厲。 據兩名吹哨人和阿爾蘭說，以色列警衛有時會將一名囚犯帶到圍欄外的區域並對其進行粗暴毆打。其中一名擔任警衛的舉報人說，他看到一名男子被毆打後，牙齒被打掉，一些骨頭顯然都斷了。

戰地醫院成為「實習生的天堂」

而身處以色列野戰醫院的巴勒斯坦人，則完全身處在另一種恐怖之中。

一位在Sde Teiman前線醫院工作的以色列醫生成為了吹哨人：「當我與這些病人打交道時，我感受到的是一種完全脆弱的感覺，如果你想像自己無法移動，看不到正在發生的事情，並且完全赤身裸體，那就會讓你完全暴露在外，我認為這即使不是心理折磨，也是近乎心理折磨。」

另一位吹哨人稱，他被命令對巴勒斯坦被拘留者進行醫療程序，即使他不具備行醫資格。他說：「我被要求學習如何對患者進行治療，進行完全超出我專業知識範圍的小型醫療程序。如果他們抱怨疼痛，就會給他們服用撲熱息痛，光是呆在那裡就感覺像是在參與虐待。」

吹哨人還表示，醫療團隊被告知不要簽署醫療文件，這證實了人權組織以色列人權醫生協會 (PHRI) 此前的報道。PHRI在4月發布的報告警告稱，「人們嚴重擔心採用匿名方式來防止對違反醫療道德和專業精神的行為進行調查或投訴。你不簽署任何東西，也沒有權威驗證，這是實習生的天堂，因為就像你可以做任何你想做的事。」

囚犯因手銬捆綁遭截肢

這位吹哨人還表示，他親眼目睹一名男子因手腕被鎖鏈不斷捆綁而受傷，並最終被截肢。該報道與《國土報》四月份發表的一封由Sde Teiman工作的醫生寫的信的詳細信息相符。

據《國土報》報道，這封寫給以色列總檢察長、衞生部和國防部的信中寫道：「從醫療機構運營的第一天到現在，我一直面臨着嚴重的道德困境。不僅如此，我寫這封信是為了警告您，這些設施的運營不符合《非法戰鬥人員監禁法》中有關健康的任何條款。」

以色列國防軍發言人當時在給美媒的一份書面聲明中否認了《國土報》報道的指控，稱醫療程序是在「極其謹慎」的情況下進行的，符合以色列和國際法。該發言人補充說，對被拘留者戴上手銬是「根據程序、他們的健康狀況以及他們構成的危險程度」進行的，任何暴力指控都將受到審查。

2024年4月15日，巴勒斯坦囚犯薩拉赫 (Sufyan Abu Salah) 在以色列監獄關押期間因嚴重醫療過失而被截肢。（影片截圖）

以方向外界隱瞞

Sde Teiman和其他軍事拘留營自成立以來一直處於保密狀態。 以色列一再拒絕透露這些設施中被拘留者人數或透露加沙囚犯下落的請求。

5月8日，以色列最高法院針對以色列人權組織HaMoked提出的請願書舉行了聽證會，要求透露2月份在加沙南部納賽爾醫院被拘留的一名巴勒斯坦 X 射線技術人員的下落。 這是自10月7日以來首次開庭。

以色列最高法院此前駁回了代表數十名來自加沙的巴勒斯坦人被關押在不明地點的人身保護令。以色列人權律師兼以色列反酷刑公共委員會執行主任塔爾施泰納表示，這些失蹤事件「讓我們聽說的暴行得以發生」斯坦納在接受採訪時表示：「與外界完全脫節的人最容易受到酷刑和虐待。」

衛星圖像進一步洞察Sde Teiman的活動，顯示自10月7日以色列與哈馬斯戰爭爆發以來的幾個月里，這座沙漠營地建造了100多個新建築，包括大型帳篷和機庫。 對比 2023 年 9 月10日和今年3月1日的航拍照片也顯示，該設施的車輛數量顯着增加，表明活動有所增加。12月初兩個日期的衛星圖像顯示施工工作正在進行中。

2023年12月，加沙的以色列佔領軍將被剝光衣服、蒙住眼睛並捆綁的巴勒斯坦平民俘虜並命令他們排隊。（照片：以色列士兵在社群媒體上發文）

美媒還對兩張泄露的照片進行了地理定位，這些照片顯示了一群蒙着眼睛、穿着灰色運動服的男子的圍場。 屋頂上看到的面板圖案與衛星圖像中可見的大型機庫的圖案相匹配。 該結構類似於動物圍欄，位於斯德泰曼建築群的中心區域。 這是戰後新建建築中較古老的建築。

美媒審查了另外兩個軍事拘留營——位於被占領的約旦河西岸的奧弗基地和阿納托基地——的衛星圖像，自10月7日以來沒有發現場地有擴張。一些人權組織和法律專家表示，他們認為距離最近的Sde Teiman基地是三個軍事拘留營中關押人數最多的地方。

以色列當局稱，哈馬斯對於以色列的襲擊造成約1,200人死亡，250多人被綁架，隨後以色列進攻加沙地帶，根據以色列衞生部稱，這場事件造成近35,000人死亡。

美媒已請求以色列軍方允許媒體進入Sde Teiman基地。上個月，美媒的一個團隊報道了以色列活動人士在監獄外的小型抗議活動，要求關閉該設施。以色列安全部隊隨後盤問了抗議人士約30分鐘，要求觀看CNN記者所拍攝的視頻。自從巴以衝突以來，以色列經常就安全問題對外國記者進行軍事審查。

隨着巴以衝突的進一步進行，如今的以色列已經有如一輛脫了軌的火車，不僅在聯合國大會上公然撕毀憲章，此時爆出的虐囚新聞，拒絕和平談判執意攻打「拉法」，現在的以色列，已經在內塔尼亞胡的帶領之下，在不義之師的路上越走越遠。