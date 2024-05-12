拜登：哈馬斯倘放人　加沙翌日可停火

美國總統拜登星期六表明，若哈馬斯同意釋放人質，新一輪的以哈戰爭或在「明天」就實現停火。



法新社報道，拜登星期六（5月11日）在西雅圖出席一場籌款活動時，對着現場100名嘉賓說：「以色列說這取決於哈馬斯，如果他們想這麼做，（以色列）可以明天結束，停火將於明天開始。」

同日，哈馬斯在一段公開影片中稱，一名自2023年10月7日被俘虜的英國裔以色列人質波普爾韋爾（Nadav Popplewell）因遭以軍空襲受傷而死亡。

哈馬斯說：「波普爾韋爾在1個月前受重傷後於今天去世……敵人摧毀了加沙地帶的醫院，他沒有得到重症監護，導致他的健康狀況惡化。」

圖為2024年5月11日，以色列特拉維夫一名兒童舉起以色列國旗，參加與反對以色列總理內塔尼亞胡政府的示威活動。（Reuters）

以哈雙方並未在新一輪加沙停火談判中達成共識，以軍正在按計劃繼續進攻加沙南部城市拉法，並佔領了分隔拉法東西兩半的主要道路，有效包圍了拉法整個東側。

另據巴勒斯坦通訊社報道，以軍在星期六密集轟炸加沙地帶南部城市拉法多個地區，目前已有13名死者被送往當地醫院。加沙地帶中部代爾拜萊赫（Deir al-Balah）和扎瓦伊達（Az-Zawayda，暫譯）等地當天也遭以軍密集轟炸，至少12人死亡。此外，以軍當天還對加沙地帶北部加沙城一處住宅發動空襲，造成至少10人死亡；使死亡人數新增35人。

消息人士指出，以軍星期六對加沙地帶北部傑巴利耶（Jabalia，又譯賈巴利亞）難民營和拜特拉西亞等地開展軍事行動。以色列媒體當天報道說，巴勒斯坦武裝人員在加沙地帶北部地區重新部署，迫使以軍再次對該地區發動軍事行動。

本文獲《聯合早報》授權轉載

