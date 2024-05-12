國際社會唾棄美國：日法贊成英烏棄權　挺巴入聯表決盟友公然走數

2024年5月10日，聯合國大會召開了第十屆緊急特別會議，審議接納巴勒斯坦加入聯合國的議題。



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投票前，以色列常駐聯合國代表埃丹（Gilad Erdan）還表演了一出大戲：在會場拿出碎紙機，粉碎了一份《聯合國憲章》。這齣小丑般的鬧劇當然不會改變國際社會的導向：與會國以壓倒性多數通過了決議。

最終結果：143票贊成，9票反對，25票棄權。

而過去幾個月，聯合國大會多次就巴以問題投票。網友可能記得，在本輪巴以衝突開始後不久，以色列激烈進攻加沙，開始造成人道主義危機，引發國際社會高度關注。去年10月27日，聯合國大會召開過一次緊急特別會議，就巴以相關決議草案進行投票。草案呼籲，立即實行持久、持續的人道主義休戰；立即向整個加沙地帶的平民提供基本物資與服務，保護平民及國際機構，呼籲以色列撤銷關於民眾撤離北加沙的命令，並譴責所有針對巴勒斯坦和以色列平民的暴力行為。

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半年前這次投票的結果：120 票贊成，14 票反對，45 票棄權。

網絡上有的分析，驚嘆法國投了贊成票，加拿大投了棄權票，好像這些國家的立場取態發生了變化。實際上沒有變化：他們和半年前的取態是一模一樣的。所以，必須通過縱向分析，看看哪些國家的立場有變化。

這兩次投票時隔約半年，我們手頭剛好也有各國的投票結果，不妨就地比較一下：前後兩次投票，哪些國家的立場真的發生了變化？請注意，過程中各國還進行若干其他投票；之所以選擇這兩次投票，一是因為有現成資料，比較起來比較方便；二是時間隔了半年，中間局勢變化很大，不同國家看待問題的立場也有變化，這樣比較下來才有一定的代表性。

聯合國成員國共193個，並非所有國家都參加了投票。2023年10月27日的投票，有179個成員國參加；2024年5月10日的投票，有177個成員國參加。

再重溫一下：

2023年10月27日的投票，120 票贊成，14 票反對，45 票棄權；

2024年5月10日的投票，143票贊成，9票反對，25票棄權。

兩次投票的內容雖然不同，一次是呼籲停火，一次是建議讓巴勒斯坦加入聯合國，但都可以看作是偏向即支持巴勒斯坦的決議。這也是兩次決議都遭到以色列和美國反對的原因。

半年之後，巴以衝突還在繼續。以色列軍隊已經導致3萬多名巴勒斯坦人死亡，並且戰爭還在繼續。

從投票結果上可以看到，半年下來，針對巴以問題，國際社會傾向於巴勒斯坦的一方更多了，是壓倒性的多數派，而傾向以色列的一方更少了，成了絕對的少數派。以色列（和美國）倒行逆施，不得國際社會人心，見證的就是失道寡助。

那麼半年來，哪些國家的態度在變化呢？做一個簡單的表格即可看出。

下圖列出了193個成員國，比較各國2023/10/27、2024/5/10兩次投票的選擇。

綠色為贊成（贊成者，即同情、支持、擁護巴勒斯坦一方）

黃色為棄權（棄權者，即出於各種原因，不便表態者）

橙色為反對（反對者，即同情、支持、擁護以色列一方）

用黑框標出的，即立場發生變化的國家。

有些國家只參與了一次投票，這裏不參與統計。

美國時間2024年5月10日，第十次聯合國大會緊急特別會議以143票贊成、9票反對、25票棄權的表決結果通過決議，認定巴勒斯坦國符合《聯合國憲章》規定的聯合國會員國資格，應被接納為聯合國會員國。圖為聯合國大會會場熒幕顯示的投票結果。（Reuters）

比較的結果：

1.大多數國家兩次投票結果是一樣的，立場沒有發生變化。上次贊成這次也贊成，上次棄權這次也棄權，上次反對這次也反對。佔到85%。

2.但在第二次（2024/5/10）的投票裏，有29個國家的立場發生了變化，大約佔15%左右

3.立場發生變化的，幾乎全部都是朝着傾向巴勒斯坦一方變化的：

1）上次反對，這次贊成（橙到綠）：1國

2）上次棄權，這次贊成（黃到綠）：22國；

3）上次反對，這次棄權（橙到黃）：4國；

4.只有兩國是例外：

1）阿根廷，上次贊成，這次反對。這是極右翼總統米萊上台的直接結果

2）瑞士，上次贊成，這次棄權了。（瑞士棄權是因為在今年4月18日，聯合國安理會15個理事國就巴勒斯坦加入聯合國投過一次票，瑞士作為理事國，投了棄權票，並給出了理由，稱自己從「和平中立國」的角度出發的，認為這個節骨眼兒讓巴勒斯坦加入聯合國並不一定有利於穩定當地的局勢，反可能火上添油。這次投票里，15個理事國，12國同意，英國和瑞士棄權，美國1票否決。因此，5月10日這次投票，瑞士是延續了4月18日的投票，未做更改）

5.綜上，如果把瑞士的特殊情況排除，則除了阿根廷一國外，可以說其他所有國家都是朝着有利於巴勒斯坦一方轉變的（佔96%）。

下面，我們看看具體哪些國家的取態發生了變化。

6.上次反對，這次贊成的——危地馬拉。總統辦公室發表聲明：「危地馬拉決定加入廣大拉丁美洲與加勒比海國家的隊列，承認一個自由、擁有主權、獨立的巴勒斯坦國」。

7.上次棄權，這次贊成的：

1)澳大利亞（「五眼」國家、美國傳統聯盟，這次良心上頭，脫離了美國陣營）

2)佛得角（加入了廣大非洲國家的行列）

3)塞浦路斯（加了廣大地中海國家的行列）

4)丹麥（加入了歐洲珍愛主權、自由、獨立、還在乎一點良知的國家的行列）

5)愛沙尼亞（加入了歐洲珍愛主權、自由、獨立、還在乎一點良知的國家的行列）

6)埃塞俄比亞（加入廣大非洲國家的行列）

7)希臘（加了歐洲珍愛主權、自由、獨立、還在乎一點良知的國家的行列）

8)海地（加入了廣大加勒比國家的陣營）

9)冰島（加入了歐洲珍愛主權、自由、獨立、還在乎一點良知的國家的行列）

10)印度（加入了亞洲及國際社會的主流）

11)伊拉克（回歸了廣大阿拉伯/伊斯蘭國家的陣營）

12)日本（審時度勢，隨了亞洲及國際社會的主流，背叛了美國）

13)巴拿馬（和危地馬拉一樣，加入了廣大加勒比、拉丁美洲國家的行列）

14)菲律賓（審時度勢，隨了東南亞/亞洲及國際社會的主流，背叛了美國）

15)波蘭（加入了歐洲的珍愛主權、自由、獨立、還在乎一點良知的國家的行列）

16)韓國（審時度勢，隨了亞洲及國際社會的主流，背叛了美國）

17)聖馬力諾（加入了歐洲珍愛主權、自由、獨立、還在乎一點良知的國家的行列）

18)塞爾維亞（加入了歐洲珍愛主權、自由、獨立、還在乎一點良知的國家的行列）

19)斯洛伐克（加入了歐洲珍愛主權、自由、獨立、還在乎一點良知的國家的行列）

20)突尼斯（回歸了廣大阿拉伯/伊斯蘭國家的陣營）

21)烏拉圭（加入了廣大拉丁美洲國家的行列）

22)贊比亞（加入了廣大非洲國家的行列）

稍加分析可以看出，這些國家都是在回歸所在區域及國際社會的主流。有些國家是良心發現，有些國家是審時度勢，但無論原因，結果是一樣的。

美國時間2024年5月10日，第十次聯合國大會緊急特別會議以143票贊成、9票反對、25票棄權的表決結果通過決議，認定巴勒斯坦國符合《聯合國憲章》規定的聯合國會員國資格，應被接納為聯合國會員國。圖為聯合國大會會場熒幕顯示的投票結果。（Reuters）

8.上次反對，這次棄權的：

1)奧地利（歐陸日耳曼人國。看看旁邊納粹「遺產」的繼承國——德國還棄權呢，奧地利反對個什麼勁啊。跟着德國沒毛病）

2)斐濟（一直忠實跟着美國大哥的太平洋島國小跟班，思前想後，還是棄權吧）

3)克羅地亞（新歐洲國家。周邊南歐/巴爾幹國家紛紛贊成，還是轉投棄權吧）

4)馬紹爾群島（一直忠實跟着美國大哥的太平洋島國小跟班，思前想後，還是棄權吧）

可以看出，今天這個環境，除非有特殊的利益關係考量，誰還反對巴勒斯坦、支持以色列，誰就不好對國民和對國際社會交代。如果不好意思一下轉投贊成，就先轉投棄權。

9.下面看看繼續堅持投反對票的國家，一共8個（不包括轉投的阿根廷）：

1)捷克（「新歐洲」、防俄羅斯）

2)匈牙利（「新歐洲」、右翼/極右翼）

3)以色列（當事人）

4)巴拉圭（拉丁美洲小跟班——碩果僅存）

5)巴布亞新幾內亞（美國的大洋洲小跟班）

6)瑙魯（美國的太平洋島國小跟班）

7)密克羅尼西亞（美國的太平洋島國小跟班）

8)美國（被當事人綁架）

（對括號內標籤的註釋見下文）

10.最後，堅持投棄權票的國家（19個）

1)英國（「五眼」國家、美國頭號小跟班）

2)德國（歐陸日耳曼人/納粹遺產繼承國）

3)荷蘭（歐陸日耳曼人/北歐小跟班）

4)瑞典（歐陸日耳曼人/北歐小跟班）

5)芬蘭（防俄羅斯、北歐小跟班）

6)加拿大（「五眼」國家、美國小跟班）

7)意大利（右翼/極右翼）

8)摩納哥（對以色列上頭的微型國，可以忽略）

9)拉脫維亞（新歐洲、防俄羅斯）

10)立陶宛（新歐洲、防俄羅斯）

11)烏克蘭（新歐洲、防俄羅斯）

12)格魯吉亞（防俄羅斯）

13)保加利亞（「新歐洲」）

14)阿爾巴尼亞（防俄羅斯、「新歐洲」）

15)羅馬尼亞（「新歐洲」）

16)摩爾多瓦（「新歐洲」、防俄羅斯）

17)北馬其頓（「新歐洲」、防俄羅斯）

18)帕勞群島（太平洋島國小跟班）

19)瓦努阿圖（太平洋島國小跟班）

美國時間2024年5月10日，第十次聯合國大會緊急特別會議以143票贊成、9票反對、25票棄權的表決結果通過決議，認定巴勒斯坦國符合《聯合國憲章》規定的聯合國會員國資格，應被接納為聯合國會員國。圖為聯合國大會會場熒幕顯示的投票結果。（Reuters）

由上可見，還在支持以色列的國家基本可以劃為幾類：

第一類：昂撒-美利堅國家，所謂的自己人，最主要是英國。加拿大和澳洲有時靠譜有時靠譜，新西蘭遊走在外；

第二類：歐陸日耳曼人（即西北歐國家，與昂撒同源，意識形態、價值觀、人種十分接近，古羅馬人眼中的野蠻人，構建海陸帝國的維京人。當代多少沾染一點納粹「遺產」，在猶太人問題上也一直有點「底氣」不足；

第三類：「新歐洲」，非常希望和美國及西歐搞好政治、軍事、經濟關係的東歐國家；往往是北約東擴的最初對象，美國在東歐可以依賴的小弟；

第四類：「防俄羅斯」：在地緣政治上極其懼怕俄羅斯，希望獲得美/西方的保護支持。大多國家是蘇聯國或俄羅斯鄰國，一直都是北約東擴的重點對象，也是俄羅斯最頭疼的國家；

第五類：「右翼/極右翼」，主要是一些對伊斯蘭/穆斯林及非法移民不友好，在很多重要問題的取態上與以色列與美國政府惺惺相惜的國家；

第六類：「小跟班」，主要是各種島國、小國，既不明真相也不需知道真相的美國小弟。

在5月10日，連同美國和以色列，以上國家，把反對與棄權票加在一起，也只有參與投票國的約二成。

國際社會的人心所在不能再清楚。

以色列和美國導演的就是小丑鬧劇。

而以色列內塔尼亞胡政府所做的，是在無窮透支這個國家的道德信用後，讓這個國家為人類社會所唾棄，讓國家的前程置於最大的不確定性。

並且還有一個在全人類社會眾目睽睽之下，被以色列牽制陪跑表演各種小丑節目的國家——美國。