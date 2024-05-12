巴勒斯坦人最後避難所淪人間煉獄　以軍恐在拉法寫下戰爭最慘一章

自5月7日以色列軍隊攻入加沙拉法（Rafah）及發布撤離令後，大量巴勒斯坦人慌忙逃離。聯合國兒童基金會（UNICEF）5月10日指出，本週已有超過10萬人逃離了拉法。拉法究竟在哪裏？為什麼以色列要揮軍此地？香港01彙整最新相關資訊如下：



拉法究竟在哪？

拉法是加沙最南部的一座城市，與埃及接壤邊境。

據聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNWRA）估計，在以色列發動地面進攻前，有大約140萬人在拉法居住，其中一半是兒童。

巴勒斯坦極端組織哈馬斯2023年10月7日突襲以色列之前，拉法的人口大約為27.5萬人。

聯合國人道主義事務協調廳發言人萊爾克（Jens Laerke）5月3日表示，一旦以軍對巴勒斯坦加沙地帶最南端的拉法發起地面進攻，當地成千上萬的人將面臨迫在眉睫的死亡風險——以軍進攻可能會成為一場對平民的屠殺，還會重創目前主要運行於拉法的加沙地帶人道主義行動。

逃避戰火的巴勒斯坦人在加沙南部拉法地區紮營暫住。（Reuters）

多少人正在撤離？

以色列軍方發言人在以軍發動地面進攻前指出， 預計將有10萬人從拉法東部撤離。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）發言人瓦蒂奇（Louise Wateridge）則表示：「雖然拉法只有一個地區收到以軍發出的撤離令，但撤離令在拉法當地產生連鎖反應，大量民眾出於擔心自身安危而慌忙逃離拉法。」

拉法東部面積？

拉法東部的總面積約為30平方公里。

為何以軍要開進拉法？

以色列稱入侵拉法東部，是為回應哈馬斯在5月5日從拉法東部發射火箭襲擊以軍，導致4名以軍陣亡。以色列亦聲稱，要進入此地清剿殘餘的哈馬斯分子。

來自國際災難組織（International Crisis Group）的資深分析員Mariav Zonszein認為，以色列此舉可能是為了在談判桌上向哈馬斯施加更大壓力。

身處拉法的巴勒斯坦人2024年5月12日乘馬車撤離拉法。（Reuters）

該往哪裏避難？

以軍透過發布撤離令，通知身在拉法東部的巴勒斯坦人前往馬瓦西（al-Mawasi）避難，並指出撤離只是暫時性的舉措。

拉法一家醫院的巴勒斯坦志願者Ibrahim Nabil表示，以色列軍隊告訴所有居民，位於加沙西部的走廊是唯一的「安全」區域。

馬瓦西也不安全

馬瓦西位於加沙的西海岸，與拉法和汗尤尼斯（Khan Younis）接壤。

國際伊斯蘭救援組織（Islamic Relief）發聲明稱：「馬瓦西雖然是指定的所謂「安全人道教援區域」（safe humanitarian zone），但它並不安全。當地缺乏能夠容納大量難民的基礎設施，而且也不比其他地區安全。在當地居住的平民表示他們不但要面對襲擊，也面臨食物、水和其他必需品短缺的問題。在短時間內湧入更多居民只會讓當地的人道危機愈發嚴重。」

來自拉法地區的巴勒斯坦難民2024年5月6日正向着加沙西面的馬瓦西撤離。（Reuters）

撤離令怎麼發？

除了利用空投的單張以外，以色列軍隊也透過打電話通知身處拉法的巴勒斯坦人撤離。

其中一位巴拉斯坦難民Sarah Aljamal表示她的母親接到來自以軍的電話，通知他們立刻撤離到馬瓦西。

她表示接到電話後便嚎哭，全家都不知所措，他們已因這場戰爭流離失所，搬了好幾次家。

以軍透過社交媒體X表示，他們有用阿拉伯語言透過手機短訊和媒體廣播通知身處拉法東部的巴勒斯坦人撤離。