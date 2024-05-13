讓美國眾叛親離，以色列做到了！

聯合國大會5月10日以143票贊成、9票反對、25票棄權的表決結果通過決議，認定巴勒斯坦國符合聯合國憲章規定的聯合國會員國資格，應被接納為聯合國會員國。決議建議聯合國安理會重新「從有利角度」審議巴勒斯坦以會員國身份加入聯合國的申請。

這個投票結構可以準確反映出當前世界對本輪以巴衝突的態度，暴露出美國與主流世界，尤其與其主要盟友在該問題上的距離。

9張反對票中，除了美國、以色列，比較有些區域影響的為阿根廷、捷克和匈牙利三國，其它四個都是些毫無影響的太平洋島國，包括密克羅尼西亞、瑙魯、帕勞、巴布亞新畿內亞。美國、以色列投反對票不奇怪，阿根廷原來持支持巴勒斯坦立場，米萊上台後倒向以色列，捷克和匈牙利的立場一直比較穩定。

25張棄權票中，除了斐濟、馬拉維、馬紹爾群島、摩納哥、巴拉圭、瓦努阿圖等六個不知名國家，其它幾乎被歐洲「包場」，包括阿爾巴尼亞、奧地利、保加利亞、加拿大、克羅地亞、芬蘭、格魯吉亞、德國、意大利、拉脱維亞、立陶宛、荷蘭、北馬其頓、摩爾多瓦、羅馬尼亞、瑞典、瑞士、烏克蘭、英國等19個國家。

這裏面特別值得關注的是加拿大、德國、烏克蘭和英國等四個國家。加拿大和英國是美國最核心的盟友，比其它任何國家與美國的關係都更近，外交政策也一直唯美國馬首是瞻，在聯大投票中一般都是跟着美國走，但是這次投票和美國拉開了距離。德國因為揹負了歷史上希特拉納粹大屠殺的包袱一直支持以色列，這次也勇敢投了棄權票。

尤為值得一提的是烏克蘭，因為俄烏戰爭的原因，烏克蘭一直仰美國鼻息，靠來自以美國為首的北約提供援助才能苦撐下去，而且澤連斯基本身就是猶太人。無論現實還是族群考慮，按說烏克蘭應該和美以一起投反對票，但可能其自身正遭受俄羅斯霸凌侵略的原因，和巴勒斯坦國的處境極為相似，因此也投了棄權票。

以軍・以色列・以巴衝突：2024年5月8日，以色列士兵在加戈蘭高地（Golan Heights）卡茨林（Katzrin）附近參加訓練演習。（Reuters）

棄權本身就是一種態度，可視為美國霸權下的軟抵抗行為。反映出這些國家既同情巴勒斯坦，反對以色列在加沙的種族屠殺，同時又因為忌憚美國，考慮到與美國的關係，迫於美國壓力不敢投贊成票的無奈。當這些國家在歐洲大面積出現，對以色列及被其綁架的美國來說，不啻於當頭棒喝。

這是什麼？這就是戰略自主意識，雖然在美國長期的精神與安全控制下，歐洲的戰略自主意識與能力非常稀薄，但是隻要這種意識不斷積累，在每一件事上一件一件積累，量變引起質變，早晚會有發酵成熟的那一天。

143張贊成票中，中國、俄羅斯、越南等在意料之中，中俄越在以巴衝突中的立場始終如一，長期持同情巴勒斯坦的立場。不管這個立場背後是反美也好，還是人道主義考慮也罷，總之一直沒有變化。

有意思的是日本、韓國、澳洲、新西蘭等美國在歐洲之外的核心盟友，以及印度、新加坡等美國正努力拉攏的亞洲國家也都投了贊成票。

這些泛亞國家中，我們知道像日本、韓國根本都算不上是政治獨立國家，其戰時指揮權都掌握在美國手裏，甚至有不少人稱之為美國的傀儡，國際事務中都是看美國臉色行事；而澳洲、新西蘭則是美國的「五眼同盟」，是美國在太平洋區域最核心的盟友，結果連他們都和美國在這一問題上保持了距離。

印度和新加坡是另外兩個比較特殊的國家，這兩個國家和美國的關係非常密切，但是又有較強的自主意識。在俄烏戰爭中，這兩個國家反對俄羅斯對烏克蘭的侵略，特別是新加坡還加入對俄羅斯進行制裁。在具有類似性質的以巴衝突中，印新又持同情巴勒斯坦的立場，和支持以色列的美國展現了迥異的立場態度。

在俄烏戰爭和以巴衝突這兩大國際熱點中，印度和新加坡態度其實代表了當今主流世界的態度，是全球絕大多數國家的立場反映。體現在聯合國大會的歷次投票中，無論對以色列還是對俄羅斯每次都有140多個國家亮明態度，說明這個世界並不盡然是道德潰敗的利益邏輯，還有一些基本的是非觀念。