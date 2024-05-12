泰國曼谷駭人「水桶藏屍案」　韓男疑涉毒遭綁架　被同鄉狠殺

韓國34歲男子盧義正（暫譯，Roh Eui Jong）5月7日被人報稱在泰國曼谷失蹤，當局11日在芭堤雅（Pattaya）疑似發現他的遺體。他的遺體被發現置於一個容量達200公升的黑色塑膠桶，並且灌入水泥。警方正在調查，並指根據閉路電視畫面，涉案疑犯有3人。



泰國《曼谷郵報》12日稱，盧義正4月30日入境泰國後，5月3日失蹤。其母5月7日接到一通勒索電話，對方指盧男將他們的毒品丟入河中，要求她拿300萬泰銖（約64萬港元）贖人，否則盧男性命不保。盧母同日決定求助。

盧母向韓國駐曼谷大使館通報，泰國警方隨即介入調查。

盧男的泰籍女友稱，他5月2日往夜店消遣，翌日被2名韓裔男子帶走。警方檢視閉路電視畫面後發現，疑犯使用一輛白色小貨車。片中顯示他們在一間商店購入一個大桶，該處距離案發地點約1公里。

店主供稱，疑犯5月3日買入大桶、尼龍繩和剪刀。

警方經調查指出，疑犯將盧男先後帶到一間租來的房屋及一間公寓。盧男之後又被帶到芭堤雅。一名疑犯5月3日早上租了一輛車，另外2名疑犯則在當天下午去買桶和繩。

三名疑犯5月4日下午駕車外長，在芭堤雅街頭遊蕩約5小時。影片顯示他們的小貨車上有一個黑膠桶。來到晚上10時43分，他們回到租屋處，但黑膠桶已消失不見。

圖為34歲的盧義正2024年4月30日抵達泰國時在海關被拍的照片。（泰國警方）

警方11日出動潛水人員到水塘搜尋之後，發現一個灌滿水泥的黑色塑膠桶，桶內有一具屍體。

調查正在進行，因死者所有手指已被切斷不知所終，料確認身份需時，不過有關方面認為，死者很可能是盧男。

2名疑犯身份已被確認，惟其中一人9日離開泰國，相信另一人仍在境內。

《曼谷郵報》引述消息稱，3名疑犯已逃離泰國，分別到緬甸、韓國及柬埔寨。此外消息指死者的食指已被切走，目的是阻礙警方調查。