泰國女星Tangmo登上富豪遊艇離奇死　疑曾遭放血　遺體驗出迷姦水

泰女星妮達帕查娜維拉潘（Tangmo）2月離奇墜河身亡，但生前疑似遭到放血，認為可能遭到謀殺。在初步檢測血液時，嫌疑人之一的富商Por被驗出有一種「管制藥物」，且常被用來下藥迷姦女性，而死者的血液中也發現含有一種通稱是迷姦水的藥物成份，引發熱議。



泰國法醫研究所日前公開Tangmo血液的檢測報告，裏面驗到了一種名為「氯硝西泮Clonazepam」的成份，但指出這是Tangmo長期服用治病的藥物，引起醫界譁然，Clonazepam臨床上使用在抗癲癇、緩解焦慮、鎮靜、肌肉鬆弛等症狀，但由於副作用會讓人「強烈嗜睡」，因此被列入管制藥物，需要有醫生的特別處方才能服用。

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神探團隊的外科醫師Tavatchai在Facebook指出，根據資料顯示，Tangmo自2018至2019年到2間醫院接受心理治療，但處方中從未有Clonazepam這款藥物，而對於法醫代表稱Clonazepam不是壞藥，他則反擊：「但在國外，Clonazepam被歸類為迷姦藥。」更別說當天Tangmo有喝酒，兩者加乘會讓嗜睡的副作用會更為嚴重。

不只如此，在事發當晚警方要求船上的5位嫌疑人檢驗血液及尿液，事後被爆料其中1人血液中有驗出管制藥品「阿普唑侖Alprazolam」，和Clonazepam為同種類藥物，差別只在於副作用較輕微，富豪船主Por事後坦承是因為Tangmo落水感到極大精神壓力，為了緩解焦慮才服用。

但有醫生指出，阿普唑侖Alprazolam容易產生的副作用包含興奮、意識模糊、侵略易怒、瘋狂躁動、短暫失憶等，雖然的確有抗焦慮的作用，但泰國近幾年出現有人將Alprazolam趁機放進飲料中，讓女生喝下，等女生恍惚進而昏睡後再性侵得逞，被稱為是「失身水」。

律師Tam事後在Facebook發文，爆料船上的5名嫌疑人之一曾經「習慣性下藥給女生」，但並未指明是誰，隨後又暗指這個人血液被驗出管制藥品，就該出面說明，被外界聯想就是富豪船主Por，而先前泰國就有報導公開遭下藥的女孩照片，只見女孩們全都癱軟無力，失去意識任人擺布，宛如活死人一般，相當恐怖。

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