普京建議別洛烏索夫任防長　克宮解畫：經濟專家掌軍合戰時所需

俄羅斯聯邦委員會5月12日，俄稱羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）提議任命別洛烏索夫（Andrey Belousov）為俄羅斯國防部長。這個選擇令人意外。



克林姆里宮新聞處表示，俄羅斯總統普京任命紹伊古（Sergei Shoigu）為俄羅斯聯邦安全會議秘書。同時，普京已解除聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）安全會議秘書一職，原因是他已調任其他工作。

別洛烏索夫的任命最令人意外之稱，他是一位專門研究經濟的文職官員，並不是以軍功或戰場知識著稱。

克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）對記者說，這項安排是有道理的，因為俄羅斯正在接近1980年代中期蘇聯的情況，當時軍事和執法當局佔國家支出的7.4%。

佩斯科夫說，確保國防支出符合國家整體利益至關重要，這就是普京現在希望由一位具有經濟背景的文職人員擔任國防部長的原因。

佩斯科夫說：「誰對創新更加開放，誰就能在戰場上取得勝利。」

圖為2024年2月20日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）聽取國防部長國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）匯報。（Reuters）

佩斯科夫表示，紹伊古被任命為俄羅斯聯邦安全委員會秘書後，將繼續在他熟悉的領域開展工作。佩斯科夫指出，紹伊古將負責軍事技術合作局的工作，作為安全委員會秘書，他還將擔任軍工聯合體委員會的副主席。

佩斯科夫還表示，把強力部門的經濟列入國家經濟是非常重要的事情，目的是讓它適應現在的發展。

他說：「把強力部門的經濟列入國家經濟是非常重要的事情。將它列入其中是為了讓它適應現在的發展。」

別洛烏索夫履歷：

生於1959年3月17日；

高等教育；經濟學博士;

1981 年，以優等成績畢業於莫斯科國立羅蒙諾索夫大學經濟系。

1981年至1986年，在蘇聯科學院中央經濟數學研究所人機系統建模實驗室擔任科研實習生和初級研究員；

1986年至2006年，在蘇聯科／學院經濟和科技進步預測研究所俄羅斯科學院國民經濟預測研究所擔任初級研究員、研究員、高級研究員、實驗室主任；

2000年至2006年，擔任宏觀經濟分析和短期預測中心主任；

2000年-2006年，任俄羅斯總理編外顧問；

2006年-2008年，任俄羅斯經濟發展和貿易部副部長，經濟發展部副部長；

2008年-2012年，任俄羅斯政府財政和經濟司司長；

2012年-2013年，任俄羅斯經濟發展部部長；

2013年-2020年，任俄羅斯總統助理；

2020年1月，被任命為俄羅斯第一副總理。

本文獲《聯合早報》授權轉載

