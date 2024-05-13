普京撤換國防部長紹伊古　意外任命研究經濟文官接任

俄羅斯議會上院5月12日表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）提名經濟學家出身的文官、前第一副總理別洛烏索夫（Andrei Belousov），取代主導俄烏戰事已逾兩年、2012年起掌管國防部的防長紹伊古（Sergei Shoigu），紹伊古改為出任聯邦安全會議秘書。拉夫羅夫（Sergei Lavrov）則繼續擔任外交部長，俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）也繼續留任。



2023年11月20日，國務院副總理丁薛祥與俄羅斯第一副總理別洛烏索夫會晤。（新華社）

克里姆林宮發言人表示，普京希望由紹伊古負責軍工事務。至於原聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫將調任另一項工作，會在未來幾天作出公布。

分析認為，此次人事變動為紹伊古提供了一個在技術上被視為比國防部職位更高級的職位，確保其工作連續性並保留面子。外界同時認為，紹伊古盟友、國防部副部長伊萬諾夫（Timur Ivanov）因涉嫌受賄被拘留後，今次調動顯示普京或嘗試更嚴厲監督國防開支。

2023年9月18日，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在莫斯科會見中國外長王毅。（Russian Foreign Ministry/ Reuters）

根據俄聯邦憲法相關規定，普京於當地時間10日簽署命令，任命米舒斯京（Mikhail Mishustin）為新一屆政府總理，命令自簽署之日起生效。新總理應在獲得任命後一星期內，向總統提交政府組閣方案。

不過，國防部、聯邦安全局、內務部、司法部、緊急情況部等強力部門和外交部除外，相關部門負責人，由總統本人與議會上院協商後任命。