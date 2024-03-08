立陶宛：俄羅斯還可在烏克蘭戰鬥最少兩年

立陶宛情報機構3月7日發表年度評估報告，指高油價、規避制裁，以及國家的投資，足以讓俄羅斯繼續在烏克蘭戰鬥最少多兩年。



這份國家安全威脅報告指出，俄羅斯向西擴展軍力，俄軍準備與北約成員國在波羅的海地區長期對峙。

報告指出，俄軍向西部地區作出重大調整部署，其中之一是對波羅的海投射海空與核力量。不過，俄軍建設必要的基本設施和配備所需的人員和武器，仍將需要「幾年的時間」。報告說，俄羅斯這麼做既為了彌補在烏克蘭的損失，也是為了與西方長期對抗培養新的能力。

報告也指出，俄羅斯愈來愈多訴諸敲詐和威脅，包括使用核言論，以迫使西方減少對烏克蘭的支持。

圖為2024年3月7日，俄羅斯向烏克蘭尼高普發動攻擊，一間購物中心被摧毀。（Reuters）

俄警告：衝突可能升級為歐洲的全面戰爭

俄羅斯媒體同日報道，俄總參謀部軍事學院院長扎魯德尼茨基（Vladimir Zarudnitsky）撰文警告，烏克蘭衝突可能升級為歐洲的全面戰爭。

扎魯德尼茨基指出，美國及其盟國的反俄政策是對俄羅斯的主要軍事威脅，「他們正在進行新型混合戰爭，以一切可能的方式削弱俄羅斯，限制（俄羅斯）主權並摧毀領土完整。因此，我們國家被刻意捲入新軍事衝突的可能性正在顯著增加。」

烏軍計劃反攻

不過，烏克蘭陸軍司令帕夫柳克（Oleksandr Pavliuk）6日表示，烏軍很快會穩定戰場形勢，並計劃2024年較遲時候對俄軍發動反攻。

帕夫柳克表示，烏軍現在的工作集中在撤出失去潛力的部隊，協助他們重振旗鼓，之後就會重組部隊為反攻作好準備。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）2月表示，俄軍會嘗試在今年春季或夏季發動新一輪攻勢，但基輔已有自己的一套作戰計劃。而烏軍方發言人指出，俄軍自從2月攻佔烏東重鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）及周圍村莊之後，就無法向前推進。