俄烏戰爭｜烏克蘭哈爾科夫州4千人撤離　烏軍總指揮認戰況艱難

俄羅斯軍隊持續對烏克蘭哈爾科夫州（Kharkiv）發動猛烈進攻。哈爾科夫州州長瑟涅胡博夫（Oleh Syniehubov）5月12日表示，面對這一輪猛攻的城市中已經有4千人緊急撤離到哈爾科夫州的其他地區。烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi ）承認烏軍在哈爾科夫州面對艱難的戰況。



戰前人口為 17000的沃夫昌斯克鎮（Vovchansk）遭到俄軍的持續攻擊。 哈爾科夫地區警察局長特莫什科（Volodymyr Tymoshko）表示，莫斯科軍隊已到達該鎮郊區，兵分三路進逼。

他表示俄軍正將空中攻擊與地面部隊攻擊相結合，這與之前在頓內茨克地區（Donetsk）使用的戰術類似，該戰術最終取得成功，但在過程中摧毀大部份城鎮。

哈爾科夫州州長瑟涅胡博夫表示，沃夫昌斯克鎮在過去兩日面對俄軍的持續攻擊。 他指出在過去兩天，約4,000人已從這一輪面對砲火攻擊的地區中疏散，但仍有約 500 人留在該鎮。 他在Telegram上寫道：「我們呼籲居民為保性命，應盡快離開被敵人砲擊的地區。」

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi ）承認烏軍在哈爾科夫州面對艱難的戰況。

俄羅斯軍隊5月11日宣布在哈爾科夫州奪取5座村落，瑟爾斯基否認俄軍已取得重大突破，但承認烏軍現時狀況被動，他在Telegram平台上的聲明指出：「我們正進行激烈的防衛戰，並成功制止俄方侵略者的前進步伐。」

烏克蘭軍隊長期面臨人力和武器短缺以及西方金援延誤的困擾。 過去數週，軍事分析家一直警告俄羅斯即將發動攻勢，俄軍最後選擇在5月10日向哈爾科夫州發動持續和猛烈的進攻。