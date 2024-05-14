以巴戰爭｜聯合國赴拉法車輛遇襲1死1傷　首錄外籍工作人員罹難

在以色列向加沙南部拉法（Rafah）進攻，與哈馬斯戰事持續之際，聯合國秘書長副發言人哈克（Farhan Haq）5月13日發聲明指，一名受僱於聯合國安全和安保部（DSS）的外籍工作人員，在乘坐聯合國車輛前往拉法市的歐洲醫院時，遭到攻擊身亡，另一名工作人員則在襲擊中受傷。



《華盛頓郵報》5月13日引述消息人士稱，受害者是46歲的卡萊（Waibhav Anil Kale），他是印度國民，自4月開始在加沙擔任聯合國安全服務協調員。

消息人士表示，卡萊已婚且有兩個十幾歲的孩子，當時他乘坐一輛有明顯標誌的聯合國車輛前往拉法的歐洲醫院。事件仍在調查期間，目前還沒有關於誰向車輛開槍的確切資訊。

哈克證實，卡萊是自10月7日以巴戰爭爆發以來，首名外籍聯合國工作人員傷亡。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）譴責所有針對聯合國人員的攻擊，並呼籲立即實現人道主義停火並釋放所有人質。

以色列總理辦公室發言人希曼（Avi Hyman）在13日的記者會上表示，87%的聯合國援助分配協調請求已獲批准，惟通行批准並不必然保證援助人員的安全。