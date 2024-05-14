《惡與他們的距離》伊朗名導演拉蘇洛夫證實逃亡歐洲

憑《惡與他們的距離》（There Is No Evil）2020年奪下柏林影展金熊獎的伊朗名導演拉蘇洛夫（Mohammad Rasoulof），2024年5月初傳出被伊朗法庭以「危害國家安全」為由，判處8年監禁、鞭刑、罰款以及沒收財產。他5月14日發聲明稱，自己已經逃亡到歐洲。



英國廣播公司（BBC）報道，拉蘇洛夫在聲明表示，經過漫長及複雜的旅程，他在數天前抵達歐洲。他談到新電影《The Seed of the Sacred Fig》即將在康城影展上映，伊朗肯定會加重其刑期，他要在入獄及離開伊朗之間作出抉擇，最終以沉重心情選擇離開。

拉蘇洛夫13日在社交媒體上稱，他感謝其朋友、熟人，他們友善、無私，有時甚至冒着生命危險，幫助他在經歷一段艱難而漫長的旅程後離開伊朗邊境，並到達安全地帶。

拉蘇洛夫未有透露其逃跑路線，不過他發布一段白雪覆蓋山脈的影片，暗示他在走私者的幫助下越過邊境進入伊拉克或土耳其。

拉穌羅夫是伊朗知名導演之一，以作品因直視社會問題和人權議題聞名，多次在國際影展上獲獎。伊朗政府數次沒收他的護照，並禁止其離境。