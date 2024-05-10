金熊獎伊朗名導穆罕默德·拉穌羅夫　涉危害國家安全被判八年監禁

【電影/伊朗】在下週康城影展上映新作之際，柏林影展金熊獎得主名導穆罕默德·拉穌羅夫（Mohammad Rasoulof）日前被伊朗法庭以「危害國家安全」為由，判處8年監禁、鞭刑、罰款以及沒收財產，引發國際社會對伊朗對待藝術家言論自由關注。其律師Babak Paknia 在X（前稱Twitter）發文指，量刑主要針對Mohammad Rasoulo公開言論以及他所製作的電影及紀錄片，案件目前已交上訴。



Mohammad Rasoulo是伊朗最重要導演之一，曾獲金熊獎殊榮（Getty）

拉穌羅夫是伊朗最重要導演之一，作品因直視社會問題和人權議題知名，多次在國際影展上獲獎。其2017年電影《就算世界與我為敵》（A Man of Integrity）於康城影展「一種注目」（Un Certain Regard）單元獲獎，同年他的護照被沒收，被禁止離境。

《惡與他們的距離》海報（資料圖片）

2020年，他以反對死刑作品《惡與他們的距離》（There Is No Evil）獲得柏林電影節金熊獎最高榮譽，但因無法出境而未能親自領獎。2022年7月，拉穌羅夫因在社交媒體上呼籲軍警在抗議活動中勿使用武力遭逮捕，去年2月因健康原因被釋放，而同年他獲邀成為康城影展「一種注目」單元評委，同樣被禁止出國。

2020年，拉蘇羅夫以反對死刑作品《惡與他們的距離》（There Is No Evil）獲得柏林電影節金熊獎最高榮譽，但因無法出境未能親自領獎。(Getty)

拉穌羅夫最新電影《The Seed of the Sacred Fig》原訂於下週康城影展競賽單元中首映，作品講述一名法官需面對全國抗議活動後果，並在其槍枝消失後變得偏執狂熱，題材直指近年來伊朗民眾對政權的持續不滿和抗議浪潮。其律師Paknia在社交平台表示，當局傳喚了多名演員和製作人接受詢問，部分人更遭到出境禁令。在伊朗當局高壓鎮壓下，新作能否順利放映成為國際關注焦點。