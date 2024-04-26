還擊伊朗：本土政治如何主宰以色列的抉擇？

以色列對伊朗進行了導彈襲擊，以報復伊朗最近向以色列領土發射的一系列導彈和無人機。



值得注意的是，以色列對伊朗的打擊似乎更具象徵意義，非實質的。然而，以色列一夜的攻擊是兩國緊張關係的最新升級。



作者：加拿大西門菲沙大學（Simon Fraser University）國際關係助理教授兼愛德華與艾蜜莉麥克溫尼教授James Horncastle



4月1日，以色列襲擊伊朗駐大馬士革大使館，造成一名伊朗高級軍事領導人死亡，隨後敵對行動爆發。 以色列在消滅聖城軍的關鍵人物時，試圖削弱伊朗在該地區的代理人勢力的影響力，尤其是真主黨和胡塞武裝。

聲譽岌岌可危

伊朗很快就進行了報復。 否則將損害伊朗政府在其盟友和公民中的聲譽。

但伊朗報復的形式是伊朗意圖的關鍵體現。它選擇主要使用緩慢移動的無人機和巡航導彈，即使規模很大，也表明了其自身的相對弱點。

4月1日，以色列襲擊了伊朗駐敘利亞大馬士革大使館附近的一棟建築，隨後冒出濃煙。(Reuters)

以色列的鐵穹飛彈防禦系統和美國在該地區的軍事基地，使伊朗攻擊可能造成的影響微乎其微。

伊朗選擇了一種易於被截擊的打擊的手段，似乎是為了象徵性地反擊以色列，為結束暴力循環提供一條途徑，但又不造成重大損害。 然而，這項努力忽視了以色列的國內局勢，正是這種局勢最終促使該國決定在4月19日凌晨襲擊伊朗目標。

代理困境

自伊朗革命以來，伊朗透過聖城軍及其前身積極拉攏中東多個代理人組織，以增加其戰略影響力。 這些團體中最突出的是真主黨，這是一個由黎巴嫩以外的激進組織轉變為政黨的組織。

真主黨是因以色列在20世紀80年代入侵黎巴嫩南部而成立的，並得到伊朗的廣泛支持。 自2023年10月7日哈馬斯突襲以色列以來，真主黨也一直是以色列的眼中釘，在與以色列邊境發生小規模衝突。

雖然這些代理人組織增加了伊朗在中東的政治影響力和戰略選擇，但亦可能成為伊朗領導層的負擔，因為這些組織並不在其完全控制之下。此外，他們還可以迫使伊朗領導層在立場上變得更激進。

對伊朗來說，這帶來了戰略困境。伊朗在其代理人團體中的影響力和威望，很大程度上是基於被視為反對以色列和美國並領導所謂的「抵抗軸心」——一組以伊朗為中心的國家和非國家實體，反對以色列和美國在中東。

對伊朗來說，這是一個戰略難題。伊朗在其代理人集團中的影響力和威望，很大程度上建立在被視為反對以色列和美國以及領導所謂的「抵抗軸心」的基礎上。「抵抗軸心」是以伊朗為中心的反對以色列和美國在該地區的存在的國家和非國家實體集團。

伊朗向以色列發射無人機和飛彈後，以軍的反導系統開始運作，圖為4月14日以色列阿什凱隆(Ashkelon)。(Reuters)

因此，伊朗試圖穿針引線，表面上支持其代理人，反對以色列和美國，同時又試圖限制任何挑釁行為對伊朗利益造成的損害。

伊朗的無人機和導彈襲擊旨在為以色列提供一條「引路」。然而，只有以色列無視國內政治，這條 「引路」才能發揮作用。

多人聯盟

在加沙戰爭之前，以色列政府處於弱勢地位。

2022年的選舉產生了四分五裂的議會，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）只能組成一個包括幾個極右翼政黨的聯合政府。他的多數席次較少，這意味着極右翼夥伴能夠要求讓步來支持他的政府。

10月7日的襲擊最初使以色列社會團結起來支持政府。然而，以色列發動戰爭的方式導致某些圈子的支持率下降。 政府無法透過談判釋放哈馬斯剩餘的人質，這仍然是以色列政壇的一個潰傷。

諷刺的是，以色列政治機構團結在國家周圍的決定加劇了這些問題。主要反對黨民族團結黨（National Unity）支持政府。民族團結黨領導人甘茨（Benny Gantz）與內塔尼亞胡和以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）組成了戰時內閣來指導戰爭工作。

甘茨在以色列對伊朗的反應中發出了溫和的聲音。 作為2011至2015年以色列國防軍前總參謀長，甘茨比政府中的大多數人更了解如果緊張局勢失控，以色列將面臨大量戰略問題。

他承認以色列將對伊朗的導彈和無人機攻擊進行報復，但他表示以色列將「在其選擇的地點、時間和方式」進行報復。 甘茨透過在以色列的回應中製造模糊性，實際上致力於緩和緊張局勢。

以巴衝突：2024年3月1日，以色列戰時內閣成員甘茨（Benny Gantz）參與人質家屬的遊行。（Reuters）

內塔尼亞胡被迫出手？

然而，內塔尼亞胡聯盟中處於戰爭內閣之外的極右翼小黨很可能迫使總理出手。

極端民族主義政黨 Otzma Yehudit 的領導人、國家安全部長本格維爾（Itamar Ben-Gvir）表示，以色列需要「瘋狂」採取應對措施。

財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）表示，如果以色列的回應「在整個中東地區引起子孫後代的共鳴——我們就會獲勝。」

內塔尼亞胡的國內地位岌岌可危，又需要極右翼盟友的支持，因此很可能認為必須採取行動。

國家安全部長本格維爾（Itamar Ben-Gvir）、極端民族主義政黨猶太力量（Otzma Yehudit）領導人表示，以色列需要「瘋狂」地做出回應。(Getty)

下一步是什麼？

從嚴格的軍事角度來看，以色列在與伊朗的交火中取得了勝利。它消滅了聖城部隊的一名領導人，而伊朗的報復行動未能攻破以色列或其盟國的防線。然而，戰爭可以說是政治通過其他手段的延續。

在這種情況下，以色列的國內政治壓倒了原本理性的戰略考量。伊朗此前曾多次聲明，對以色列的報復將會以牙還牙。

現在，全世界拭目以待以色列對伊朗的最新打擊是否會導致更廣泛的地區局勢升級。

本文轉載自The Conversation，香港01獲授權編譯，未經授權不得轉載，點擊閱讀英文原文。