耶倫再談「中國產能過剩」　北京：只許州官放火不許百姓點燈

對於美國財政部長耶倫（Janet Yellen）接受美媒採訪時談及中國在包括電動汽車在內新能源領域存在「產能過剩」，中國外交部5月14日表示，用中國話來說，這就叫「只許州官放火，不許百姓點燈」。



中國外交部發言人汪文斌14日主持例行記者會時說，中方注意到有關的報道，按照美方的邏輯，美國進行補貼就是「至關重要的產業投資」，別國進行補貼就是「令人擔憂的不公平競爭」，美國向世界出口有比較優勢的產品就是「自由貿易」，別國向世界出口有比較優勢的產品，就是「產能過剩」。

汪文斌指，用中國話來說，就叫「只許州官放火，不許百姓點燈」，用美國話來講，就叫「我做了你不能學，我說了你必須做」，說到底，美國就是在打着「產能過剩」的旗號，對別國的先進產業進行打壓，以「公平競爭」為藉口搞保護主義，踐踏市場經濟原則和國際經貿規則，是赤裸裸的霸凌霸道。

汪文斌重申，包括電動汽車、鋰電池、光伏產品在內的中國新能源產業的快速發展建立在技術持續創新、完善的產供鏈體系和充分的市場競爭之上，取得的領先地位是比較優勢和市場規律共同作用的結果，而非來自所謂的「補貼」，相反，近年來美方相繼簽署《晶片與科學法案》和《削減通脹法案》，通過數千億美元的直接和間接補貼，直接干預市場資源配置，美國才是產業補貼的大戶。

他還說，補貼補不出產業競爭力，保護也保不出真正強大的企業，中國新能源產業的快速發展符合世界經濟實現綠色轉型的需要，有利於中國，有利於美國，也有利於世界，「我們奉勸美方，摒棄心口不一的虛偽和雙標，不要再重蹈保護主義的覆轍。」