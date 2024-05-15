印尼再獲日本貸款　興建雅加達地鐵東西線

印尼獲得日本貸款1400多億日元，建造雅加達地鐵東西線一段近25公里的線路，預計地鐵於2031年投入運作。



印尼和日本政府星期一（5月13日）簽署總值1406億9900萬日元的貸款協議。印尼媒體報道，款項主要用於建造從勿加泗市（Bekasi）棉蘭勇士站（Medan Satria）至雅加達西區多芒站（Tomang）、長24.5公里的線路。

根據協議，工程將採用日本在地下隧道建設、地鐵科技和信號系統等方面的科技。

貸款由負責政府開發援助的日本國際協力機構（JICA）負責出資，固定利率為0.3％，分40年攤還，有10年寬限期。

JICA印尼事務所長安井毅裕星期一受訪時說，印尼政府計劃今年8月為地鐵東西線進行動土儀式，但實際動工建造得到明年才展開。「在開始建造前還有些程序，包括選定承包商。」

東西線分兩個階段進行。第一階段包括上述棉蘭勇士站至多芒站路段，以及多芒站以西的9.2公里線路。第二階段則從第一階段兩端繼續延伸至萬丹省巴拉臘甲（Balaraja）和西爪哇省芝加朗區，這一階段的線路總長50.4公里。

雅加達地鐵南北線第一階段已在2019年啟用，當時項目同樣獲得日本政府援助。兩國政府正就南北線第二階段展開合作，把目前的16公里線路延長至28公里。

去年全年，雅加達地鐵的載客量達3350萬人次，或日均超過9萬1000人次。

印尼政府2006年與日本政府簽署首份與地鐵項目相關的貸款協議，借貸約19億日元。雙方在2018年也簽署一份702億日元的貸款協議。

雅加達地鐵通車後，外界關注它能否有助緩和市內交通大擠塞的情況。(Getty Images）

日本對印尼償還能力有信心 稱已開始償還部分貸款

對日本的欠債日漸增加，引起外界擔心印尼政府還不起貸款，但安井毅裕對印尼的償還能力表示有信心。

他說，雖然雅加達地鐵的載客收入難以償還貸款，但公共交通系統建設起來，會帶動印尼經濟，印尼日後會有能力償還貸款。

安井毅裕也說，印尼已開始償還部分貸款，但他沒有透露具體數額。

日企也正探討投資主要地鐵站周邊的公共交通樞紐綜合體（Transit Oriented Development，簡稱TOD）建設。日本駐印尼大使館經濟公使上田肇星期一告訴《雅加達郵報》，一些企業已經開始與印尼的對接夥伴制定商業和融資企劃。

雅加達當局去年4月說，這些公共交通樞紐綜合體將包括可負擔的住屋和零售商場。

本文獲《聯合早報》授權轉載

