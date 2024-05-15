普京批准俄羅斯新政府組成名單

新華社5月14日稱俄羅斯總統普京14日晚簽署命令，批准新一屆政府成員和各部門負責人名單。



據俄總統網站14日晚發布的消息，新一屆政府除總理外還包括10名副總理和21名部長。其中，曼圖羅夫（Denis Manturov）任第一副總理，格里戈連科任副總理兼俄政府辦公廳主任，特魯特涅夫（Yuri Trutnev）任副總理兼俄總統駐遠東聯邦區全權代表，別洛烏索夫（Andrei Belousov）任國防部長，拉夫羅夫（Sergei Lavrov）任外交部長，科洛科利采夫任內務部長，庫連科夫任緊急情況部長，崔琴科任司法部長，舍特尼科夫任經濟發展部長，西盧安諾夫（Anton Siluanov）

此外，普京當天簽署的命令中還包括納雷什金（Sergei Naryshki）擔任對外情報局局長、博爾特尼科夫擔任聯邦安全局局長等。

根據俄羅斯法律規定，外交部、國防部、內務部、緊急情況部、司法部5個部門由總統直接領導。

普京7日在克里姆林宮宣誓就職，開始其第五個總統任期。他於10日正式任命米舒斯京為新一屆政府總理。普京11日簽署命令，批准米舒斯京提交的新政府架構方案。根據法律規定，米舒斯京隨後向俄國家杜馬（議會下院）遞交有關新政府部長人選方案，經國家杜馬批准後由俄總統任命，其中國防部、聯邦安全局、內務部、司法部、緊急情況部和外交部等負責人由總統與聯邦委員會（議會上院）協商後任命。