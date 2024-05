普京連任後打出第一拳　紹伊古「明升暗降」遭懲罰

打仗最忌陣前換將。但有三種情況必須得換,一是有關將領的政治忠誠未能經受住考驗,二是其作戰指揮與戰場管理能力未能經受住考驗,造成了較大戰損,搞得部隊怨聲載道,三是戰場形勢發生變化,最高司令官的作戰方針改變,需要把原來的將軍換下來,換上適應新形勢、新方針的新將軍。

紹伊古(Sergei Shoigu)顯然不屬於前者。他是普京班底的核心人物之一,從2012年就跟着普京當國防部長,深得普京信任,榮華富貴全靠主上賞賜,沒有普京啥也不是,同時又沒有表現出什麼野心,不存在政治不忠誠問題。普京把他從國防部長的位置上拿掉,放到俄聯邦安全會議秘書的位置,說明對他的忠誠還是充分信任的。

那麼換的理由就只能從後面兩個原因找。

首先在指揮和管理能力上,紹伊古表現得確實非常糟糕。

三個面向可以反映出來:一是開戰兩年多俄羅斯軍隊在戰場的表現可以說是讓人大跌眼鏡,俄軍雖然靠和烏克蘭憑消耗現在終於又挽回了戰場主動,但是為此付出的成本極其高昂,俄軍的作戰理念、軍事裝備與科技水平還停留在上世紀七八十年代的水平甚至更早,戰前十年,紹伊古一直擔任俄國防部長,俄軍這樣糟糕的戰場表現,可以反映出其能力水平。

二是瓦格納集團領袖普里戈任的譁變差點釀成顛覆性政治災難,幸虧在白俄總統盧卡申科「說和」(誘騙)下普里戈任政變一半放下武器,否則會有怎樣的後果真的很難說。普里戈任在政變之前和期間一直在點着紹伊古的名字辱罵、叫板,這反映出軍隊前線,至少有一部分將領根本不服紹伊古的權威和能力,紹伊古對軍頭們的駕馭能力存在嚴重短板。

三是俄國防部副部長伊萬諾夫(Timur Ivanov)因涉嫌鉅額受賄被逮捕,貪腐金額據傳高達十幾億盧布。伊萬諾夫於2016年5月被任命為俄國防部副部長,主要負責俄武裝部隊財產管理、部隊駐紮、住房和醫療支持等工作,被認為是紹伊古的重要助手,在這麼緊張的戰爭狀態下,一個掌管後勤的副部長還如此大肆貪腐,不僅反映出俄羅斯軍隊腐敗之嚴重,也反映出紹伊古對國防部的管理存在嚴重漏洞。

從上述指揮與管理能力的角度,其實紹伊古早就應該被換下了,只是因為他是普京的核心班底,也是這場戰爭的重要策動者與支持者之一,否定他帶有某種程度的否定這場戰場合法性的意象,所以他雖屬廢物,但是是「忠誠的廢物」,因為有忠誠二字,他才得以留在國防部長位置,直到這次大選後重新組閣以看起來較為「自然」的方式換下。

其次是在戰場形勢與作戰方針轉變上。

經過兩年多消耗,隨着烏克蘭的戰爭資源耗盡,美歐的軍事援助熱情降低,俄烏現在的戰場形勢發生了有利於俄羅斯的變化。

俄烏戰爭:Ukrainian servicemen of 79th brigade take part in training, amid Russia's attack on Ukraine, in Donetsk region, Ukraine March 4, 2024. (REUTERS)