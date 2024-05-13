普京連任後打出第一拳　紹伊古「明升暗降」遭懲罰

打仗最忌陣前換將。但有三種情況必須得換，一是有關將領的政治忠誠未能經受住考驗，二是其作戰指揮與戰場管理能力未能經受住考驗，造成了較大戰損，搞得部隊怨聲載道，三是戰場形勢發生變化，最高司令官的作戰方針改變，需要把原來的將軍換下來，換上適應新形勢、新方針的新將軍。

紹伊古（Sergei Shoigu）顯然不屬於前者。他是普京班底的核心人物之一，從2012年就跟着普京當國防部長，深得普京信任，榮華富貴全靠主上賞賜，沒有普京啥也不是，同時又沒有表現出什麼野心，不存在政治不忠誠問題。普京把他從國防部長的位置上拿掉，放到俄聯邦安全會議秘書的位置，說明對他的忠誠還是充分信任的。

那麼換的理由就只能從後面兩個原因找。

首先在指揮和管理能力上，紹伊古表現得確實非常糟糕。

三個面向可以反映出來：一是開戰兩年多俄羅斯軍隊在戰場的表現可以說是讓人大跌眼鏡，俄軍雖然靠和烏克蘭憑消耗現在終於又挽回了戰場主動，但是為此付出的成本極其高昂，俄軍的作戰理念、軍事裝備與科技水平還停留在上世紀七八十年代的水平甚至更早，戰前十年，紹伊古一直擔任俄國防部長，俄軍這樣糟糕的戰場表現，可以反映出其能力水平。

二是瓦格納集團領袖普里戈任的譁變差點釀成顛覆性政治災難，幸虧在白俄總統盧卡申科「說和」（誘騙）下普里戈任政變一半放下武器，否則會有怎樣的後果真的很難說。普里戈任在政變之前和期間一直在點着紹伊古的名字辱罵、叫板，這反映出軍隊前線，至少有一部分將領根本不服紹伊古的權威和能力，紹伊古對軍頭們的駕馭能力存在嚴重短板。

普里戈任墜機亡：俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin，又譯普里戈任或普里格津）新聞處2023年8月29日公布，普里戈任29日在聖彼得堡Porokhovskoye公墓下葬。（Reuters）

三是俄國防部副部長伊萬諾夫（Timur Ivanov）因涉嫌鉅額受賄被逮捕，貪腐金額據傳高達十幾億盧布。伊萬諾夫於2016年5月被任命為俄國防部副部長，主要負責俄武裝部隊財產管理、部隊駐紮、住房和醫療支持等工作，被認為是紹伊古的重要助手，在這麼緊張的戰爭狀態下，一個掌管後勤的副部長還如此大肆貪腐，不僅反映出俄羅斯軍隊腐敗之嚴重，也反映出紹伊古對國防部的管理存在嚴重漏洞。

從上述指揮與管理能力的角度，其實紹伊古早就應該被換下了，只是因為他是普京的核心班底，也是這場戰爭的重要策動者與支持者之一，否定他帶有某種程度的否定這場戰場合法性的意象，所以他雖屬廢物，但是是「忠誠的廢物」，因為有忠誠二字，他才得以留在國防部長位置，直到這次大選後重新組閣以看起來較為「自然」的方式換下。

其次是在戰場形勢與作戰方針轉變上。

經過兩年多消耗，隨着烏克蘭的戰爭資源耗盡，美歐的軍事援助熱情降低，俄烏現在的戰場形勢發生了有利於俄羅斯的變化。

俄烏戰爭：Ukrainian servicemen of 79th brigade take part in training, amid Russia's attack on Ukraine, in Donetsk region, Ukraine March 4, 2024. (REUTERS)

與此同時，戰爭還深刻影響到了俄羅斯內部政治與經濟民生，龐大的戰場消耗一方面給俄羅斯帶來了幾十萬傷亡士兵（一般認為死傷合計在50萬人左右），經濟民生與財政能力在戰場消耗和西方制裁下遭受到沉重打擊。根據俄總統新聞秘書佩斯科夫的解釋，自俄烏衝突爆發以來，俄羅斯的軍事預算已從佔GDP的3%增長到6.7%，接近於80年代中期蘇聯情況，當時佔到了7.4%，戰爭支出成為俄羅斯財政經濟的沉重負擔。另外，這句話還反映出俄國內現在面臨的危機，80年代中期幾年後發生了什麼，大家不言而喻。

另一方面，因為戰爭帶來的巨大消耗，源源不斷的軍火訂單也拯救了的俄羅斯軍工複合體系，俄羅斯所以能撐到現在，除了斯拉夫人在威權管制下一如數百年來在內外戰爭中不得不承受的堅韌與犧牲，還與俄軍工與貿易體系在承壓下，通過加班生產和組織進口竭力為前線提供軍事裝備與物資密不可分，而新國防部長別洛烏索夫（Andrei Belousov）恰恰正是負責經濟領域的第一副總理，可說是居功至為。

另外，就在俄羅斯這次調整內閣組成之前，美國終於批准了610億美元的援烏預算，歐盟也通過了未來五年援助烏克蘭的相關預算，美歐對烏克蘭的軍援熱情雖然降低，但至少在美國大選落幕和戰場形勢明朗之前，還得繼續消耗下去。

因此，普京的連任問題解決之後，必須得做長期打算，在從「全面進攻」轉為「局部進攻」，再被迫轉為「防禦為主」後，還需要根據戰場態勢與內外環境變化進一步調整作戰方針，平衡攻防資源，以更「經濟」的辦法、更低的消耗，把戰爭持續下去。因此，在換下紹伊古的同時換上曾經負責經濟的別洛烏索夫，就非常自然了。

俄烏兩國人民的苦，還得繼續吃下去！