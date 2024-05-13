俄烏戰事正酣　普京為何陣前易帥？透視防長換人「三大原因」

很突然，普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）決定臨陣換帥。



本文轉載自微信公眾號牛彈琴



我看到，路透社報道第一段就說，普京周日（5月12日）「出人意料地任命了一位平民經濟學家（Andrey Belousov）擔任新國防部長」，這是俄烏衝突以來，「普京對軍事指揮部作出的最重大決定」。

也就是說，俄烏衝突正酣，普京突然換了國防部長，68歲的紹伊古（Sergei Shoigu）下，65歲的別洛烏索夫上。

要知道，自2012年起擔任俄羅斯國防部長的紹伊古，一直是普京最親密最信任的手下。

之所以這麼說，大家可以看一下，以前每年普京生日，都是誰陪在身邊？

紹伊古！

2023年12月19日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）出席國防部會議後，在參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）和國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）陪同下參觀了尖端武器展覽。（Reuters）

很多次，普京只帶着他，一道在西伯利亞打獵、釣魚、宿營，度過自己的生日。

但有圖瓦人血統的紹伊古，也不是沒有批評。2022年俄烏衝突爆發，俄軍一度大幅度撤退，紹伊古遭到一些俄羅斯軍事博主的猛烈抨擊。

事實上，瓦格納集團領導人普里戈任（Yevgeny Prigozhin，又譯普里戈津或普里格津）去年發動流產政變，目標也不是普京，而是紹伊古。

但紹伊古依然得到了普京的力挺，倒是一代梟雄普里戈任，最後在一起離奇的飛機失事中喪生。

現在，紹伊古也下了。

對於這位老朋友，普京還是給予了厚待。他將出任俄聯邦安全會議秘書，並負責軍工聯合體。從技術上看，紹伊古不在內閣序列，似乎還升遷了。

哦，俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）就是這個機構的副主席。

圖為2024年2月20日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）聽取國防部長國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）匯報。（Reuters）

誰是新的國防部長？

別洛烏索夫，一些朋友可能不太熟悉，但他此前是俄羅斯第一副總理，比紹伊古職位更高。

從某種程度上，他出任國防部長，也充分彰顯當下特殊時刻，俄羅斯國防部長崗位的特殊重要性。

普京為什麼突然選擇一位非軍方人士？

克里姆林宮發言人佩斯科夫說得很直白：對創新持開放態度的人，將在戰場上取得勝利。

按照他的解釋，自俄烏衝突爆發以來，俄羅斯的軍事預算，已從佔GDP的3%增長到6.7%，接近於1980年代中期蘇聯情況，當時佔到了7.4%。

經濟層面的重大變化，俄羅斯人事必須進行調整。

由此，負責經濟的第一副總理別洛烏索夫，就成為俄國防部長的不二人選，這也有助於俄羅斯國防更有創新力，更具戰鬥力。

我看到，路透社就分析說，這次改組讓俄羅斯精英們措手不及，表明普京正在加倍投入烏克蘭戰爭，並在西方制裁意圖使俄經濟破產但卻失敗後，將更多的俄羅斯經濟用於戰爭。

但臨陣換帥，總是兵家大忌。

關鍵時刻，普京換下自己最信任的手下，怎麼看？

還是粗淺三點吧。

第一，普京在謹慎進行人事調整。

這內閣改組，紹伊古走人。普京展現出雷厲風行的一面，但同時也非常謹慎。實際負責軍事指揮的俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov），則繼續留任。

此外，俄對外情報局、聯邦安全局、緊急情況部、內務部等軍情要害部門一把手，也都保持不變。

哦，我們都比較熟悉的俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov），也繼續擔任外長，繼續鐵齒銅牙。

第二，俄國防部長角色更吃重。

不然，不會讓第一副總理改任國防部長。

這既是對別洛烏索夫能力的特別看重。

俄烏衝突爆發後，西方對俄極限制裁，但俄羅斯成功穩住了經濟，別洛烏索夫和總理米舒斯京功莫大焉。

所以，米舒斯京（Mikhail Mishustin）留任，別洛烏索夫擔任國防部長。

這更是對別洛烏索夫整合俄戰時經濟的期待。

我看到，西方有分析人士就認為，俄羅斯現在獲勝的策略，就是如何利用好俄軍工聯合體和整體經濟的優勢，最終壓垮烏克蘭。

第三，俄烏衝突進入下一步。

我說的下一步，不僅僅是指俄軍調整戰略戰術，正在北部開闢「第二戰場」，逼近烏克蘭第二大城市哈爾科夫。

而且，我們看到，俄烏兩位國防部長，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）、俄羅斯國防部長紹伊古，都已相繼走人，事實上，烏軍總司令扎盧日內（Valeriy Zaluzhnyi）也被撤換了。

雙方統帥部都在排兵佈陣，都在進行重大人事調整。歸根到底，就是挑選最合適的人物，放到最合適的崗位，應對最棘手的挑戰，打贏這場戰爭。

戰爭還在繼續，每天都有人倒下，何時又才是盡頭呢？