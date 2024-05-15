烏克蘭認沃夫昌斯克失守　俄軍哈州縱深推進　澤連斯基急取消外訪

俄羅斯軍方對烏克蘭、尤其是烏東北部加強攻勢，續有斬獲。烏克蘭軍方14日宣佈，烏軍已撤出位於哈爾科夫邊境地區多個村莊，轉移至另外2個更有利的位置。烏總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）原定進行的外訪行程全部取消。



澤連斯基臨時取消出訪西班牙和葡萄牙，基輔沒說明原因，但西班牙媒體稱，他是在俄軍大規模襲擊烏東北部後決定取消出訪。

烏克蘭國防部發言人拉祖特金15日在電視直播中說，俄軍正試圖佔據哈州沃夫昌斯克（Vovchansk）北部，而烏軍的任務是消滅敵人並阻止俄軍拿下該處。他指出，烏軍使用無人機和火炮提高反擊效率，並摧毀俄軍大量裝備。但一部份俄羅斯步兵已進入沃夫昌斯克，烏軍為此已在附近部署部隊。

俄軍攻克這個距離邊境5公里的城鎮，將是俄羅斯自10日突然攻擊哈爾科夫地區以來取得的最重大成果。俄軍開闢一條新戰線，迫使基輔對當地增援。

落入俄軍手中的沃夫昌斯克，並無特別軍事意義，但這對於烏克蘭衛國抗戰士氣或將構成致命打擊，可能會引發兵敗如山倒的「骨牌效應」。

俄軍數月來一直在東部緩慢地取得進展。

烏克蘭衝突：圖為2024年5月10日，烏克蘭哈爾科夫，在一堆因遭俄羅斯導彈襲擊而受損的建築物之間，消防員接報到場善後。（Reuters）

自哈州東北撤離

俄軍自上週以來將接觸線向哈爾科夫州縱深推進，並加強對烏空襲。基輔15日宣布，烏軍已從哈爾科夫地區東北部附近撤離。

烏國防部10日發聲明稱，俄軍在裝甲車的掩護下，對烏東北部哈爾科夫州發動大規模地面攻勢，試圖突破烏方防線。

烏克蘭軍方隨後指出，部隊決定撤出盧基揚齊（Lukyantsi，暫譯）與沃夫昌斯克，是為挽救烏軍性命以及避免折損，不得不轉移到更有利的位置。俄烏雙方通常會用「轉移到更有利的位置」的替代「撤軍」。

烏總統澤連斯基14日晚發表講話時直言頓涅茨克和哈爾科夫地區是戰況最困難的地區。沃夫昌斯克警察首長奧列克西（Oleksiy Kharkivskiy）在Facebook說，情況極其艱難。敵人正在沃夫昌斯克鎮的街道上嘗試建立陣地。

費利佩六世。（Reuters）

西班牙國王費利佩六世（Felipe VI）原定5月17日在馬德里設宴款待澤連斯基，預計兩人將簽署雙邊安全合作協議，但基輔15日突然宣布取消他的行程，西班牙政府則以安全為由拒絕置評。

葡萄牙政府發言人證實澤連斯基取消訪問該國的消息，但同樣沒進一步說明。