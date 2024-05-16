Victoria's Secret年度內衣騷今秋回歸　時隔6載復辦

美國內衣零售商Victoria's Secret的年度內衣騷廣受歡迎，卻自2019年起停辦。該公司5月15日宣布，這項年度盛事在時隔近六年後，將在今年秋天回歸。



Victoria's Secret在 Instagram上發布消息，未公布具體日期，但暗示活動形式或有所改變，以展現該公司當前形象。路透社稱，活動將繼續展現標誌性的魅力、時尚、趣味、翅膀、音樂娛樂，並準確地滿足顧客需求。

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該公司自1995年舉行首場年度內衣騷後，多年來均以華麗見稱，舞台佈置奢華，模特兒身穿鑲有珠寶、價值數百萬美元的內衣，搭配天使翅膀等配飾亮相，Adriana Lima、Naomi Campbell、Bella Hadid等頂級名模曾經參加，並曾邀來Rihanna、Taylor Swift及Justin Bieber流行藝人表演。

不過，Victoria's Secret於2019年宣布，為改革品牌的市場營銷，決定取消原定11月舉辦的年度活動。 當時該公司正面對多項問題， 包括昂貴內衣銷量下降、品牌形象被指過時，以及產品未能迎合所有體型消費者，因而廣受抨擊。

在年度內衣騷停辦後，該公司去年曾在Amazon Prime推出了一部名為《Victoria's Secret World Tour》的紀錄片。