Victoria's Secret棄用性感維密天使　改用大碼、跨性別Model代言

女孩～你還在為自己的站在體重機上的數字煩惱嗎？其實美無關乎胖瘦、身材、曲線，重要的是你是不是能擁抱自己的不完美、展現出自信光彩，這也是Victoria's Secret會選擇在2021年揮別天使光環，擁抱全新代言人的原因。她們不見得像原本伸展台上的維密天使一樣擁有完美無缺的姣好外貌與身材，但他們卻都用了自己的方式寫下人生最美的篇章！



Adut Akech：蘇丹難民

曾在2019年獲得英國極具指標性British Fashion Awards「年度模特兒」殊榮的黑人超模Adut Akech於1999年出世，是個標準的90後。但不同於大多數養尊處優的亞洲小孩，她在6歲時以前的身份是「難民」，直到後來因緣際會之下才從蘇丹移居澳洲，展開嶄新的身份，並靠著自身的努力和天賦，迅速成為時尚圈的新寵兒。

昔日以完美身材和臉孔的天使為焦點的Victoria's Secret也進行變革，選用以下這些獨特自信的模特兒了！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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Valentina Sampaio：跨性別模特兒

LGBTQ的議題在時尚圈已不是新鮮事，但要維密拋開傳統審美簽下「跨性別」模特兒擔任代言人，確實花了品牌近半世紀的時間才打破窠臼，這也是為什麼大家看到來自巴西的24歲Valentina Sampaio，成為首位接下Victoria's Secret代言的時候會如此詫異，她也是唯一曾登上2019年大秀後仍持續跟VS有長約合作的天使。

Priyanka Chopra：最具影響力百大人物

就算對時尚產業不熟悉，但相信你一定認識1982年出生的印度演員Priyanka Chopra，不僅是知名的Bollywood巨星，更參與了即將在年底上映的動作大片《22世紀殺人網絡 復活次元》。她不僅是一位成功的女演員，同時也靠著自身號召力積極投入女權活動，還是一位製作人、企業家，因此曾於2016年被美國《Time》雜誌評選為「最具影響力百大人物」。

同場加映：時尚傳奇｜98歲Iris Apfel的人生態度：皺紋像是勇氣的勳章（點擊放大閱讀）▼▼▼

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Paloma Elsesser：大碼模特兒

誰說模特兒一定要高高瘦瘦？29歲的Paloma Elsesser是時尚圈最有名的大碼模特兒，出身於英國的她，成功打破了身高、體重、膚色的限制，成為當紅炸子雞。不同於其他BMI低於平均正常值、只能安安靜靜替品牌展示商品的模特兒，Paloma積極參與各種社會運動，用行動去鼓勵現代女性！

谷愛凌：世界自由式滑雪冠軍

在2020年冬季青年奧林匹克運動會中，中美混血兒谷愛凌（Eileen Gu）在克服了右手骨折、大拇指韌帶撕裂的嚴重傷勢，成功拿下世界自由式滑雪冠軍。她不僅是一名滑雪好手，同時還是一位學霸，不僅為了專心投入訓練、提早兩年完成高中課程，是本次代言人中最年輕的一位。

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