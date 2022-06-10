抖音天才用最娘雜物拍出名牌超模味道爆紅　LV Gucci全部神複製

「如何成為一個國際超模，今天我們要拍的是……」怎麼樣，這台詞熟悉嗎？沒錯，他就是「用最土的裝備拍攝最高級的大片」的墊底辣孩，他也是各大品牌（百度、周大福、鴻星爾克等等）爭先留言合作的墊底辣孩。他更是最近在抖音裡，爆漲500多萬粉的墊底辣孩。是什麼讓墊底辣孩，幾夜暴漲百萬粉？



來，我們先看他這幾條短視頻。首先，是那個打開抖音就能刷到的經典開場白：「如何成為一個國際超模，今天我們要拍的是……」隨後，蓬頭垢面的墊底辣孩就開始了他的「表演」。衣服隨便剪剪，上面的圖案再用粉筆隨便畫畫，什麼大剪刀、蒼蠅拍一頓招呼上來。忙前忙後，破破爛爛，凌凌亂亂。

一頓操作猛如虎，最後的效果……（點擊放大看看變身前後誇張對比）▼▼▼

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相同的路子，接下來是香奈兒。依舊是老舊的鄉村背景，隨便抽出幾個鍋碗瓢盤，破爛布條，拼湊成了一件「香奈兒」高定外套。萬萬沒想到黑色西裝的白色領子是用紙和透明膠帶粘的，絕了。但最後的成果……真的是反差太大，適應不了。好，以此類推，墊底辣孩憑藉這樣的反轉變裝，來了個系列高奢平面大片。除了上面的迪奧和香奈兒以外，還有CELINE。又來了，同樣的套路：衣服的花邊是衛生紙捲起來的！還有LV路易威登。好傢伙，警察來了都不知道該抓哪一個，孫悟空都沒你會變。再來一個，日站君願意稱之為這系列的前三名：Gucci古馳。這套衣服，確實有點古馳華麗主義那味兒了，古馳喜歡的元素，緞帶、蕾絲、花邊、褶折……再看看墊底辣孩，確實有get到。

而接下來這個巴黎世家大片，太好笑。手裡的垃圾袋，不就是前段時間大火的巴黎世家2022秋冬新款走秀款嗎？這麼一對比下來，普拉達這組大片就顯得極簡純粹。簡潔、冷靜的風格貫穿始終。還有聖羅蘭，帶著它風格中的「叛逆」，將白襯衫、西裝西褲這種帶有明顯男性風格的單品加入女性服裝中。而墊底辣孩聖羅蘭大片中的西裝，就問多少女孩子看上了？而帶有趣味性的紀梵希，也被墊底辣孩詮釋得很好。除了以上紅藍血大牌，真沒想到墊底辣孩還翻牌了維多利亞的秘密。那當然，翅膀一定是不能缺少的點睛之筆。

本以為美男子的變裝秀是墊底辣孩最大的亮點，但萬萬沒想到的是，每一條視頻下的十幾萬評論，有一連串的各大品牌（百度、周大福、鴻星爾克……）爭先留言合作。墊底辣孩這個乙方，「贏」的真得很漂亮！除了大火的高奢變裝系列，日站君要再來安利安利他的國風系列。點贊200w+的國風江南少年，是讓人尖叫的少年。有公子陌如玉，那也有《笑傲江湖》放蕩不羈的少年。而《十面埋伏》這組，場景、氛圍妥妥地也拿捏住了。大魚海棠這組成片，更是狂撩人心弦。竹林中的少年，又有誰不瘋狂地點讚呢？《龍門飛甲》這組大片，不出意外的話，那兩條絲帶又是衛生捲紙？《畫皮》系列，可以直接在臉上來次高級變臉妝容！

就在網友們為墊底辣孩瘋狂點讚留言的時候，打開評論區，將會看到另一個世界。從沒見到過這麼多的甲方爸爸在線求翻牌（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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還有的官方品牌大號開始瘋狂抽獎求點讚。送水果的送水果，送車的送車，送化妝品的送化妝品。

期待「墊底辣孩」的其他系列！最近，因為墊底辣孩的爆紅，抖音正在大批量製造「國際超模」。通過類似的變裝模式，給網友帶來視覺上的反差，賺取大量點贊留言與關注度。據新榜數據顯示，墊底辣孩最近一個月內漲粉530萬，同時 #如何成為一名國際超模# 話題的播放量將近5億次。現在，墊底辣孩在11個「國際超模」系列之後，運用相同的套路開啟了全新的國風少年系列。而網友們暫時沒有表現出審美疲勞，依舊給出了大量的關注度。

無論是超模還是國風，現在更讓人期待的是，當變裝的「風」吹過去之後，墊底辣孩還會給我們帶來怎樣不同的驚喜！

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