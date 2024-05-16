斯洛伐克總理菲佐身中5槍送院撿回一命　遇刺一刻影片曝光

中歐國家斯洛伐克（Slovakia）總理菲佐（Robert Fico）5月15日遇刺，中槍受重傷後被直升機送往醫院。網上流傳的影片顯示，槍手趁菲佐接近人群握手時，近距離對着菲佐正面連開5槍，接着被隨從撂倒在地。



網上流傳的影片錄得槍手掏槍與菲佐中彈倒地的整個過程，當時菲佐在5名隨從的保護下前往接近民眾，與民眾隔着一排低矮鐵欄，當他伸手與民眾握手時，突然有人拿槍對着他開火，菲佐隨後中槍倒下。

路透社引述斯洛伐克防長卡里納克（Robert Kaliňák）指，菲佐正接受手術，形容對方傷勢嚴重。斯洛伐克副總理塔拉巴（Tomáš Taraba）其後表示，菲佐已沒有生命危險。

塔拉巴15日表示，菲佐目前暫無生命危險，相信他最終會活下來。

事發於距離首都布拉迪斯拉發（Bratislava）東北部約150公里的小鎮漢德洛瓦（Handlova）。斯洛伐克國會會議結束後，菲佐離開House of Culture會場並走向支持者時，現場響起數下槍聲。斯洛伐克媒體表示，疑犯事發前曾叫菲佐的名字，之後就向對方連開多槍。

菲佐身中5槍受傷，被直升機送到位於班斯卡-比斯特里察（Banska Bystrica）的醫院治理。

報道指槍手曾在一家購物中心任職保安，亦是當地作家協會成員，過去曾出版三本詩集。